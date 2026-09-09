Moreno anuncia 46,2 millones en ayudas para Granada para paliar los efectos de los terremotos en la provincia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con alcaldes de municipios afectados por los terremotos y con representantes de asociaciones vecinales del Zaidín en la Delegación del Gobierno andaluz de Granada a 9 de septiembre de 2026 - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles un paquete global por 46,2 millones de euros que se destinará a Granada capital y sus municipios más afectados por los efectos de la serie sísmica de agosto, así como para el Conjunto Monumental de la Alhambra.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Granada el presidente del Ejecutivo andaluz tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños ocasionados por los terremotos.

En concreto, Moreno ha detallado que los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra.

El plan de ayuda referido aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta incluye ocho millones de euros en ayudas para garantizar la seguridad de los edificios. "Estamos hablando de comunidades de propietarios, viviendas también unifamiliares, viviendas que no la cubra el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno", ha expuesto.

Y también ha anunciado, que a petición del Ayuntamiento de la ciudad de Granada, conjuntamente, se va a llevar a cabo la cuarta fase del área de rehabilitación y regeneración urbana de Santa Adela. Para ello, la Junta de Andalucía aportará 15 millones a través del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía; "y también tendremos una actuación en 12 edificios, 150 viviendas, que serán sustituidas, en algunos casos, por nuevos edificios", ha añadido

Se van a destinar también siete millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de las localidades más afectadas por los terremotos para reparar infraestructuras municipales, que ya están en marcha desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la Alhambra, Moreno ha anunciado una inyección económica de cuatro millones de euros para asegurar estabilizar y consolidar elementos en varias zonas del recinto monumental.

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