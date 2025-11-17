Vox denuncia que una megaplanta fotovoltaica "arrasará con 74 hectáreas de gran valor" en el entorno de Íllora (Granada)

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, Ricardo López Olea, ha denunciado públicamente este lunes el "desastre ecológico y económico" que se cierne sobre la localidad de Íllora y su entorno, en el Poniente de Granada con el proyecto de una megaplanta fotovoltaica que ha dicho que "arrasará con 74 hectáreas de gran valor agrícola y paisajístico".

Es, según ha apuntado Vox en una nota de prensa, "el equivalente a cien campos de fútbol, en terrenos cultivables de olivos y cereales". A este proyecto se suma otra iniciativa para instalar un parque eólico en la Sierra de Parapanda que "amenaza con destrozar para siempre" un paisaje "emblemático" y el futuro del turismo rural en el municipio.

Ricardo López Olea, que ha visitado el cortijo del Hachuelo, una de las fincas afectadas, junto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Íllora, Francisco Palma, ha lamentado que la "fiebre del Gobierno de Moreno Bonilla por amparar estos proyectos está destrozando el mundo rural".

"Es inconcebible ver cómo este paraje, desde donde se divisa toda la Vega de Granada, se va a convertir en un espacio 'marciano' repleto de placas solares", ha señalado el parlamentario granadino de Vox, que se ha preguntado por cuáles son los intereses que hay detrás de estos proyectos de "enorme impacto" sin valorar las consecuencias medioambientales y agrícolas.

López Olea ha recalcado que Vox "no está en contra de las energías renovables", pero que es "inadmisible" que proliferen a costa de los agricultores y del modo de vida rural. En este sentido, el portavoz adjunto ha denunciado que el "fundamentalismo climático" del Gobierno que preside Juanma Moreno en la Junta de Andalucía "está propiciando que, mientras se destruyen terrenos cultivables y se arrancan olivos en la provincia de Granada, se exporta el aceite desde el norte de África".

Por su parte, Francisco Palma ha denunciado que estos proyectos "amenazan el futuro de Íllora" ya que atacan a tres pilares fundamentales como son "la agricultura, el turismo rural y la caza".

"Se están cargando nuestra economía, lo que es especialmente grave en un pueblo como Íllora, que es de los pueblos con más paro de España", ha denunciado Francisco Palma, que ha concluido señalando que, con estos proyectos, "van a conseguir que las personas con iniciativa y que quieran prosperar tengan que dejar el municipio".