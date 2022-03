Vox destaca el "éxito" del acto de Olona en Sevilla y critica a partidos que sólo ven a Andalucía como un "negocio"

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha destacado este martes el "éxito" del acto público celebrado ayer en Sevilla que contó con la participación de la diputada nacional Macarena Olona y que coincidió con la festividad del Día de Andalucía.

El portavoz de Vox en la Comisión de Presidencia, Interior y Administración Pública del Parlamento, Benito Morillo, ha manifestado que el hecho de que los diputados del grupo no acudieran a los actos institucionales celebrados en el Parlamento (al que sólo asistió Manuel Gavira como miembro de la Mesa de la Cámara) y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla no quiere decir que "no nos sintamos andaluces".

Ha añadido que en Vox se pueden "sentir muchísimo más andaluces que aquellos que se dan golpes en el pecho por una Andalucía que para ellos sólo ha sido un negocio que durante 40 años lo que ha hecho es esquilmar y robar a los andaluces".

Morillo ha agregado que Vox propone que el Día de Andalucía se celebre el 2 de enero, coincidiendo con la conmemoración de la Toma de Granada.

Ha recalcado que al acto de Macarena Olona acudió "muchísima gente" y en él se exigió al PSOE-A y a los sindicatos UGT-A y CCOO-A que "devuelvan todo lo robado durante décadas" en esta comunidad.