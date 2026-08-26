Vox exige explicaciones y responsabilidades por la suspensión del concierto de Preferia en La Carlota (Córdoba)

Archivo - Jacobo Ortiz, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba) - VOX - Archivo

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), a través de su portavoz, Jacobo Ortiz, ha registrado un escrito para exigir explicaciones y responsabilidades tras la suspensión del concierto de Preferia previsto en el Recinto Ferial.

Según ha detallado el conjunto en un comunicado, reclama conocer qué problemas provocaron la cancelación, cuándo tuvo conocimiento de ellos el Ayuntamiento y qué controles se habían realizado previamente.

Asimismo, ha remarcado que el concierto iba a celebrarse en el Recinto Ferial municipal y considera necesario esclarecer si se habían comprobado previamente todos los requisitos técnicos y de seguridad.