Vox exige al Gobierno explicaciones por el corte ferroviario Córdoba-Jaén "hasta 2027" y critica falta de mantenimiento

Archivo - Daños en el tramo de vía comprendido entre Arjonilla y Marmolejo, en Jaén. Imagen de archivo. - ADIF - Archivo

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha advertido este lunes de la situación que atraviesa el transporte ferroviario en España, especialmente en Andalucía, y ha exigido al Gobierno explicaciones por la interrupción de la línea Córdoba-Jaén, "cuyo restablecimiento no está previsto hasta otoño de 2027".

En una nota, Ramírez del Río ha criticado "duramente la gestión del mantenimiento ferroviario durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes", vinculándola con "el deterioro de las infraestructuras y el accidente de Adamuz".

"El mantenimiento de las vías férreas y de los trenes en España se vio muy perjudicado por el período de gobierno del ministro Ábalos en Transportes, porque se gastó el dinero del mantenimiento en sus corruptelas y juergas, y eso por desgracia nos condujo hacia el desastre de Adamuz", ha lamentado.

Tras ello, el diputado ha avisado de "las consecuencias que los continuos problemas ferroviarios están teniendo para Andalucía y, especialmente, para Córdoba, por su importancia estratégica en las comunicaciones entre el centro y el sur de España". "En el sur de España hay una situación desastrosa por un montón de cortes, retrasos, averías de trenes y eso está afectando en una gran medida", ha remarcado.

En este sentido, Ramírez del Río ha destacado "el papel fundamental de la provincia como punto de conexión de las principales líneas ferroviarias". "La situación de Córdoba es especialmente preocupante porque Córdoba es el principal nexo de la zona sur de España; la provincia enlaza las principales líneas férreas que conducen desde Madrid hacia Jaén, Sevilla, Almería y Málaga, y todo esto se está viendo muy perjudicado", ha apostillado, para enfatizar que "la importancia ferroviaria de Córdoba es tremenda".

PETICIONES

Ante esta situación, el diputado nacional ha explicado que el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha exigido al Gobierno "conocer cuánto han costado los arreglos y reparaciones de los daños provocados por las borrascas, que podrían haberse evitado con un buen mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias".

Asimismo, ha reclamado "conocer cuánto va a costar la alternativa de transporte por carretera y por qué no se han contemplado otras posibilidades para mantener abiertas las vías mientras se ejecutan las reparaciones". "El Gobierno tiene que dar una respuesta a Córdoba porque el ferrocarril es absolutamente vital para la provincia y no se puede seguir esperando", ha manifestado.

El diputado ha puesto "especial atención en la interrupción de la línea Córdoba-Jaén, que permanece cortada desde el día 26 de enero y cuyo restablecimiento no está previsto hasta otoño de 2027". "La vía férrea Córdoba-Jaén está interrumpida desde el 26 de enero y no se restablecerá hasta otoño de 2027, casi dos años de esa línea entre dos capitales de provincia cercanas", ha apuntado.

Así, Ramírez del Río ha cuestionado que "la conexión continúe interrumpida pese a que las averías ocasionadas por las borrascas ya han sido reparadas". "En estos momentos ya están reparadas todas las averías provocadas por las borrascas y la razón del corte son unas obras poco explicadas que van a tener un presupuesto de 26 millones de euros", ha aseverado, para reclamar al Ejecutivo que "aclare las razones de esta prolongada interrupción ferroviaria".