Vox exige al Gobierno "una línea de ayudas" para el sector primario ante el elevado precio del gasóleo agrícola

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, ha reprochado este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su "abandono" del sector primario, que atraviesa "uno de los peores momentos por el encarecimiento de los costes de producción, fundamentalmente del gasóleo".

En rueda de prensa, ha exigido al ministro que ponga a disposición del sector primario "una línea de ayudas" o se subvencione el elevado precio del gasóleo agrícola.

Alonso ha señalado que el gasóleo agrícola está ya en 1,80 euros, y "hay agricultores que se están planteando no recolectar el cereal ni tampoco realizar la siembra", lo que supone "un atentado gravísimo a la soberanía alimentaria".

También ha insistido en la necesidad de suspender el Acuerdo Preferencial de la UE con Marruecos. "En primer lugar, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que es ilegal, así lo dijo en una sentencia, y, en segundo lugar, porque no se puede tener ningún tipo de relación con un país que te ha invadido y que ha utilizado como arma de invasión la entrada masiva de inmigrantes ilegales", ha explicado.

Alonso ha preguntado "qué está haciendo la Comisión Europea o el Consejo Europeo", porque "si cuando Rusia invadió Ucrania se tomaron medidas de forma urgente contra Rusia, por qué no se toman medidas contra Marruecos después de haber invadido Ceuta y, por consiguiente, haber invadido España y suelo europeo".

Ha planteado "qué le debe la Comisión Europea a Marruecos para haber negociado de espaldas al sector primario una renovación del acuerdo comercial que es ilegal y que quiere llevar a cabo una serie de modificaciones en el que el único beneficiario" es el Reino alauita.

También se ha referido a la "inseguridad que sufre España": "Prolifera la criminalidad; la inmigración ilegal, en aumento, y la situación en Ceuta, casi dos meses después, vive unos momentos de auténtica locura".

Ha denunciado "las violaciones que se han producido en Ceuta, 37 en más de 50 días, según el dato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre de la ONU de Nueva York sobre la "invasión" de Ceuta, ha indicado que ha ido a "aparentar en esa corte elitista que está a favor de España y se le ha ocurrido decir que Marruecos falló en el control fronterizo y que espera respuestas".

"Cuando se le ha preguntado en el Congreso de los Diputados, lo que ha dicho es que la colaboración de Marruecos es extraordinaria e incluso ha felicitado al rey de Marruecos por su colaboración en la gestión de la invasión", ha criticado.

En este sentido, ha vuelto a pedir al Grupo Popular en el Congreso que ponga a disposición a sus diputados para que se pueda "activar el artículo 102 de la Constitución y se pueda juzgar a Pedro Sánchez por traición".

Ha advertido de la posibilidad de que el presidente del Gobierno, "llegado el momento de convocar elecciones, busque una excusa para no hacerlo".