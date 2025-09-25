Vox exige a la Junta "soluciones reales" para el sector primario de Andalucía

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "soluciones reales" para el sector primario de la comunidad autónoma, al tiempo que ha criticado que el PP-A y el PSOE-A "siempre votan en contra" de las propuestas de su grupo parlamentario para defender al campo andaluz.

Así lo ha trasladado el diputado de Vox Rodrigo Alonso en el transcurso de una interpelación que ha dirigido en el Pleno del Parlamento al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que ha iniciado recordando que se cumplían "diez años de la firma por parte de Mariano Rajoy de la Agenda 2030", que, según ha agregado, "ha supuesto, supone y supondrá, mientras no se deroguen sus postulados, la ruina del sector primario, de la industria y de nuestra soberanía nacional".

Dicho esto, el parlamentario de Vox ha advertido de que, en la provincia de Jaén, "hay en torno a 12.000 hectáreas de olivar afectadas por la plaga del algodoncillo con cero o muy poca producción", de forma que "más de un millón de olivos no van a tener cosecha este año", y ha indicado que su grupo ha ofrecido al Gobierno andaluz "unas soluciones reales para este problema", pero el PP-A y el PSOE-A "siempre han votado en contra", ha lamentado.

Alonso, según ha informado Vox en una nota, ha instado a la Junta a "declarar como desastre natural con incidencia en el potencial productivo los graves daños ocasionados por la plaga del algodoncillo en la provincia de Jaén; concretamente en la comarca de Las Villas, Sierra de Segura y El Condado, y especialmente en Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar, Beas de Segura y Villanueva del Arzobispo", ha sentenciado.

Además, el parlamentario ha remarcado que "le hemos pedido en más de una ocasión que saque una línea de ayudas para indemnizar a los damnificados por la plaga del algodoncillo". Ha subrayado que dichas ayudas deben ser "con cargo a los fondos Feader como tiene autorizado por parte de Bruselas, o que saque de fondos propios, pero que indemnice a los damnificados". Asimismo, el diputado ha instado al consejero "a que exija al Gobierno de España una reducción del 100% de los módulos en el IRPF para 2025 y 2026".

MILDIU EN VIÑEDOS

Por otro lado, el diputado de Vox ha alertado sobre el mildiu, ya que "ha experimentado una alta proliferación en Cádiz, Huelva, Córdoba y Málaga", y ha advertido de que "se ha comportado de forma muy heterogénea", y mientras en la parte oriental "ha habido poca afectación", en la parte occidental "se está hablando de en torno al 80% de la pérdida de producción".

Ha subrayado que Vox ha pedido a la Junta "que lo declare como desastre natural con incidencia en el potencial productivo por los graves daños ocasionados a los viñedos", así como "que saque una línea de ayudas para indemnizar a los damnificados por el mildiu".

"Le hemos dicho que saque las ayudas ya y que las pague en el 2025", ha sentenciado el diputado de Vox en su interpelación al consejero, a quien también ha reclamado que la Junta "exija al Gobierno de España la reducción del 100% en los módulos del IRPF para 2025 y 2026 para los afectados por la plaga del mildiu".

"Estamos hablando de un problema real con una solución real, que está en su mano, es de su competencia y que por una mala decisión están dejando abandonados a los agricultores", ha espetado al consejero Fernández-Pacheco.

De igual modo, el parlamentario de Vox se ha referido a las plagas del 'Thrips parvispinus' y la araña roja, y ha preguntado al consejero si "van a declarar como desastre natural con incidencia en el potencial productivo los graves daños ocasionados por la plaga generada por el 'Thrips parvispinus' en los pimientos y la araña roja", así como si "van a sacar alguna línea de ayudas para indemnizar a los damnificados del 'Thrips parvispinus'", o si "va a autorizar el uso excepcional de fitosanitarios que sean eficaces para erradicar la plaga del 'parvispinus' y la araña roja".

En este sentido, Alonso ha preguntado "cuáles son las medidas de prevención que tiene previsto tomar la Consejería para evitar que en los semilleros siga proliferando esta plaga", y "qué va a hacer para evitar que en el transporte de los residuos vegetales desde las explotaciones agrarias hasta la planta de residuos vegetales se vaya esparciendo el virus".

Tras ello, el diputado ha criticado que "lo que hacen" desde el Gobierno andaluz "es hacerse la foto en el lugar de los hechos, prometer al agricultor e incumplir su promesa".

LENGUA AZUL

Por otro lado, Alonso ha afeado al consejero que "en noviembre de 2024 prometió ayudas para los ganaderos afectados por la lengua azul", pero dichas ayudas las han sacado desde la Junta "en abril de 2025, en una orden reguladora de subvenciones que elaboran totalmente de espaldas a los afectados, que es insuficiente, injusta y que ha dejado a muchos ganaderos atrás", según ha denunciado antes de espetar a Fernández-Pacheco que "todavía no ha pagado un céntimo de esas ayudas a los ganaderos afectados por la lengua azul".

En esa línea, ha sostenido que el Gobierno de la Junta "está jugando con la desesperación de los ganaderos afectados por la lengua azul", así como le ha emplazado a que, "además de pagar lo que ha prometido", que "incremente esas ayudas, se reúna con los ganaderos y que sean ellos los que les digan cómo tiene que redactar esa orden de subvenciones".

Asimismo, el parlamentario de Vox ha pedido al Gobierno andaluz que "exija al de España una reducción del 100% en los módulos del IRPF para 2025 y 2026, que pague de forma inmediata las ayudas en 2025" y también las vacunas de las que "dijo que iba a pagar el 100%". Alonso ha exigido además que "haya vacunas para todos y que lo haga ya, no en el 2026", así como que la Junta "saque una línea de ayudas para que los repelentes y los insecticidas no sigan mermando el bolsillo de las familias de los ganaderos".

"FRAUDE" EN EL ETIQUETADO

Por último, Alonso ha criticado también la gestión de la Junta de Andalucía en el etiquetado, y ha cuestionado "cuál es la razón" por la que desde el Gobierno andaluz "se niegan a modificar la Ley de Salud Pública de Andalucía para evitar, o por lo menos condenar con mayor vehemencia a aquellos que practican el reetiquetado en nuestra tierra".

El parlamentario ha subrayado que "el problema de reetiquetar o de provocar un fraude en el etiquetado provoca una competencia desleal a nuestros productores, y además es un asunto de seguridad alimentaria".

En este sentido, Alonso ha señalado que "ante una alerta sanitaria por un producto procedente de un país fuera de la Unión Europea que se haya producido un fraude en el etiquetado, si existe una contaminación de ese producto, no se va a poder realizar una trazabilidad del mismo y por tanto desconoceremos el origen de la infección y no podremos pedir las culpas que sean necesarias". "Le pedimos que modificase esta ley para considerar como muy grave esta práctica, y ustedes con el Partido Socialista votaron en contra", ha concluido el diputado de Vox en su interpelación al consejero.