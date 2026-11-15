Vox Granada señala el "aumento de la violencia vinculada al narcotráfico" y reclama más recursos en seguridad

Jacobo Robatto (i) en Pinos Puente- - VOX GRANADA

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, ha señalado el "aumento de la violencia vinculada al narcotráfico" en la provincia y ha reclamado más efectivos y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"Cada vez se escuchan más disparos y cada vez hay más vecinos que sienten que sus barrios ya no son seguros: La violencia de los clanes y el narcotráfico está llegando demasiado cerca de nuestras casas", ha afirmado.

Durante una visita a Pinos Puente, ha apuntado que este municipio es uno de los ejemplos de "una situación que se repite de manera alarmante en Granada", según ha informado este domingo en una nota Vox.

"Hace apenas unos días, un nuevo episodio de violencia entre clanes terminó con disparos de un fusil AK-47, un arma de guerra, contra vehículos y una vivienda, y hasta un coche terminó incendiado. Además, "unos días antes, un hombre de 32 años tuvo que ser hospitalizado tras recibir dos disparos", ha indicado.

El candidato ha añadido que "en Fuente Vaqueros, una mujer recibió un disparo en plena calle", en Loja, "un joven resultó herido de bala durante una reyerta, en una localidad donde los vecinos llevan tiempo escuchando detonaciones y disparos con frecuencia", mientras que en la capital "un equipo de televisión fue objeto de disparos con una pistola de balines mientras trabajaba en el polígono El Florío y uno de sus integrantes resultó herido".

Ha lamentado que Andalucía "acumula más de 30 incidentes con armas de fuego en apenas dos meses", mientras que "se desmantelan puestos de la Guardia Civil" en la provincia y los "agentes se enfrentan a los clanes del narcotráfico en desigualdad de condiciones, sin los medios humanos y materiales que necesitan".

"El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. VOX reclama más agentes, más medios y el respaldo que merecen quienes nos protegen", ha concluido Robatto.