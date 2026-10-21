Vox insiste en el "intento de pucherazo" por parte del PSOE el 29N y anima a los andaluces a "votar en masa"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha insistido este miércoles en el "intento de pucherazo" por parte del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha animado a los andaluces a "votar en masa" en las urnas de los colegios electorales.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, quien ha insistido en el "intento de pucherazo" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "a través de la conocida como 'ley de nietos" y ha llamado a los españoles y españoles a acudir en masa a votar el próximo 29 de noviembre porque "nos jugamos España".

A su juicio, "esto ya no va de suposiciones ni de hipótesis, sino que los datos que estamos conociendo avalan todas las teorías de Vox", y se ha referido al "mapa interactivo" de Vox "sobre los riesgos de la 'ley de nietos', que demuestra que en muchos lugares puede cambiar la voluntad de los españoles".

La portavoz adjunta de Vox se ha referido al caso de Granada, donde "desde la entrada en vigor de la 'ley de nietos' han inscrito 10.000 personas en el censo, y curiosamente, el PSOE se quedó a escasos miles de votos del último diputado en la provincia en las últimas elecciones" generales.

Así, ha alertado de que "cuando Pedro Sánchez dice que gobernará de una forma o de otra o de otra, no lo dice en sentido figurado", sino que "está dispuesto a hacer cualquier cosa porque no tiene honor, no tiene dignidad y es la peor versión del mal".

Ha añadido que "la única forma de intentar evitarlo por parte de Vox es irnos a los tribunales, como ya hemos hecho, y por parte de los ciudadanos es votar en masa".

Por otro lado, Badanelli se ha referido a la herencia que el Gobierno de Pedro Sánchez va a dejar en Andalucía y al trabado que va a "costar arreglar todo el desaguisado". "El daño que Pedro Sánchez ha hecho Andalucía, con sus incumplimientos con nuestra tierra, se mide, desgraciadamente, en fallecidos en las vías de tren; en fallecidas a manos de sus agresores; en parados que no tienen una oportunidad; en autónomos que han tenido que bajar sus persianas, y se mide en cosas que tienen difícil arreglo", según ha señalado.

En cuanto a la forma de revertirlo, ha defendido la "prioridad nacional, la reemigración y la desregulación". "No puede ser que los andaluces y los españoles seamos discriminados en nuestra propia tierra", ha dicho.