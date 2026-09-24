Vox insiste en "recortar en gastos superfluos y grasa" de la Junta, con reducción "del 50% de subvenciones" a sindicatos

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortes - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha insistido este jueves en la necesidad de que se recorte "en gastos superfluos y en grasa" de la Junta, con una reducción, por ejemplo, "del 50 por ciento de las subvenciones" a sindicatos.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Javier Cortés ha recalcado el compromiso que hay en el pacto de gobierno andaluz entre PP-A y Vox para acometer rebajas fiscales "que van a permitir que se pueda dotar de cierta liquidez a las familias", como la bajada en el tramo autonómico del IRPF o deducciones fiscales por el aula matinal de los hijos, por material escolar, nuevos uniformes o por clases de refuerzo.

"Ahí es donde nosotros sí que podemos de alguna manera intentar paliar toda esta inflación, desde lo que puede hacer la administración andaluza, que es fiscalmente intentar aminorar esas cargas para que los padres, las familias o los autónomos puedan, de alguna manera, seguir adelante a pesar del coste de la vida", ha indicado.

"Precisamente donde no hay que recortar es en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, sino en todos esos gastos superfluos y en la grasa que tiene la Junta de Andalucía y que hemos heredado del PSOE", según Javier Cortés, quien ha añadido que, en esta materia, los gobiernos del PP-A "no han hecho los deberes en las dos últimas legislaturas".

Ha considerado fundamental "reducir al 50 por ciento todas las subvenciones a esos sindicatos que tradicionalmente han estado viviendo de los impuestos y del sudor de los autónomos y de las familias y que han traicionado a los trabajadores".

"No vamos a recortar en absoluto ni en sanidad, ni en dependencia, ni en educación, ni en todos esos servicios públicos que los andaluces necesitan para mejorar su día a día, pero sí que hay mucho que recortar en toda la herencia social", ha sentenciado.