Vox Jaén observa un "incremento de la inseguridad ciudadana" en la provincia y exige más medios policiales

Archivo - Francisco José Alcaraz (d), junto al candidato al Senado Francisco Ruiz. - VOX JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, Francisco José Alcaraz, ha denunciado el "incremento de la inseguridad ciudadana y la proliferación de sucesos con armas de fuego en distintos puntos" de la provincia.

Por ello, ha exigido al Gobierno de España un "refuerzo inmediato" de las plantillas y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha indicado este domingo en una nota.

Alcaraz ha señalado la "gravedad de sucesos recientes", como el tiroteo del 2 de noviembre, "a plena luz del día, en un establecimiento de la avenida de la Paz de Martos, en el que un joven resultó herido de gravedad y tuvo que ser ingresado en la UCI".

A ello ha sumado actuaciones policiales vinculadas al tiroteo ocurrido en junio Huelma, "que dejó cuatro heridos graves y ha requerido una macrooperación contra el crimen organizado", y "distintos incidentes con armas de fuego registrados a lo largo del año" en la capital, como en el barrio de Belén o en la zona centro.

"El aumento paulatino de la criminalidad en la provincia de Jaén nos está acercando peligrosamente a escenarios que hasta hace poco parecían ajenos a nuestra tierra. No podemos normalizar que haya tiroteos en nuestras calles ni que los ajustes de cuentas entre bandas campen a sus anchas", ha considerado Alcaraz.

Además, ha trasladado el reconocimiento y respaldo de Vox a la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha valorado la "eficacia demostrada en operaciones recientes pese a la escasez de recursos". Al hilo, ha responsabilizado a las políticas del Ejecutivo de "la falta de efectivos y del debilitamiento del principio de autoridad".

"Nuestros agentes se juegan la vida cada día sin los medios necesarios mientras el Gobierno mira hacia otro lado. Desde Vox exigimos más presencia policial en nuestros municipios, el endurecimiento de las penas por tenencia ilícita de armas y delincuencia organizada y firmeza absoluta contra quienes vienen a delinquir y a sembrar el caos en nuestros barrios", ha dicho.

Finalmente, Alcaraz ha reiterado el compromiso de partido con "la defensa de la ley, el orden y la protección de la ciudadanía, que tiene "derecho a salir a la calle y abrir sus negocios con tranquilidad".

"Frente a la pasividad de quienes nos gobiernan, nosotros vamos a defender siempre la seguridad, el sentido común y el respaldo total a quienes nos protegen", ha concluido el candidato.