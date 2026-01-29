Vox-Jaén traslada su apoyo al campo de la provincia frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Francisco José Alcaraz (c) en la protesta desarrollada en Jaén contra el acuerdo UE-Mercosur. - VOX-JAÉN

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox en Jaén ha trasladado su apoyo al campo en la provincia frente al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, por el que agricultores y ganaderos han salido este jueves a la calle.

Así lo ha indicado el diputado nacional Francisco José Alcaraz, que, junto a otros miembros de la formación, ha participado en la tractorada organizada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias.

"Denunciamos las políticas del bipartidismo, que están llevando al sector primario español a la ruina. Si no era suficiente con el pacto verde, aparece ahora el acuerdo con Mercosur, último clavo en la tumba del sector primario en España. Ni el sector primario jiennense, ni el español, van a salir ilesos de este atentado contra la soberanía alimentaria", ha afirmado en una nota.

Alcaraz, adscrito de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha señalado que este pacto va a permitir la entrada de productos de terceros países que no cumplen las normas, "las más de las veces absurdas, irracionales y disparatadas", que se exigen a los agricultores y ganaderos españoles, de modo que "una vez más, se promueve la competencia desleal".

"No teníamos bastante con el Zocosur, donde países como Turquía, Marruecos o Egipto compiten de forma desleal con España, que ahora amplían esta competencia desleal al Mercosur, es decir, lo mismo con países sudamericanos. Sin duda, esto va a afectar a miles de familias jiennenses que van a ver cómo su modo de vida se hunde sin posibilidad de recuperación", ha considerado.

Se ha referido también a las cláusulas de salvaguardia que se han aprobado y que "el Partido Popular vende como el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura y que quiere el sector primario". Sin embargo, suponen "otra estafa porque son prácticamente idénticas a las que recoge el acuerdo comercial con Marruecos".

"Desde Vox lucharemos contra esta nueva traición del bipartidismo al campo español y vamos a seguir defendiendo el sector y nuestra soberanía alimentaria", ha concluido el diputado de Vox por Jaén.