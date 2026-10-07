Vox lleva al Parlamento el "aislamiento ferroviario" de Jaén y la Junta exige planes alternativos de transporte

Archivo - Estación de tren de Jaén/Archivo - RENFE - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha llevado el "aislamiento ferroviario" de Jaén a la Comisión de Fomento y Movilidad del Parlamento andaluz donde el consejero del ramo, Mario Muñoz-Atanet, ha respondido exigiendo al Gobierno de España planes alternativos de transporte.

La parlamentaria de Vox Beatriz Sánchez y el consejero andaluz han coincidido en mostrar su profunda preocupación por la situación de las conexiones de transporte en la provincia de Jaén, alertando del "aislamiento de gran magnitud" que sufre el territorio debido a las obras de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, cuyas afecciones se prolongarán, como mínimo, hasta el otoño de 2027.

Sánchez ha calificado de "durísimo" el escenario de "Jaén sin tren", al tiempo que ha criticado que, a pesar de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció en marzo de 2025 una inversión de 400 millones de euros para la alta velocidad a Jaén, en enero de 2026 "solo se había contratado el estudio informativo por algo más de medio millón".

"De 400 millones a medio millón hay un trecho", ha lamentado la parlamentaria, quien ha reprochado que las inversiones anunciadas no se ejecuten. Ante esta situación, que convierte a la provincia en un "agujero negro", Sánchez ha preguntado al consejero si la Junta de Andalucía tiene previsto reforzar el servicio de autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén mientras no haya tren.

Por su parte, el consejero ha defendido que "ningún jiennense debe tener más dificultades para desplazarse, trabajar o emprender por el hecho de vivir en Jaén". Muñoz-Atanet ha advertido de que la provincia atraviesa una situación "especialmente complicada" que obliga a miles de usuarios a recurrir a Córdoba y a realizar combinaciones de desplazamientos para poder viajar.

Por ello, ha urgido al Ministerio de Transportes a disponer los medios necesarios para evitar que viajar a Madrid o a otros puntos de Andalucía sea "un auténtico peregrinaje que lastra las oportunidades y el desarrollo de Jaén".

En concreto, la Junta ha reclamado al Gobierno central que refuerce los planes alternativos de transporte, facilite un calendario claro de las obras y constituya una comisión de seguimiento para conocer la evolución de los trabajos.

Asimismo, el consejero ha vuelto a defender la recuperación del intercambiador de ancho de Alcolea para mejorar la conectividad ferroviaria entre Jaén, Córdoba y Sevilla, una infraestructura para la que el Estado "sigue sin ofrecer ninguna respuesta".

También ha censurado que el Ejecutivo central haya "descartado" la modernización de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén como corredor de altas prestaciones y mantenga "paralizada, sin avances ni voluntad real", la mejora de la conexión ferroviaria entre Jaén y Granada.

Muñoz-Atanet ha señalado que el déficit de infraestructuras de la provincia no se limita al tren, ya que Jaén sigue esperando inversiones estatales "fundamentales" como la culminación de la autovía A-32, la mejora de la A-4 y el refuerzo de las conexiones con el Levante a través del corredor de la A-31. "Hablar de conectividad es hablar de competitividad, de empleo y de oportunidades, y Jaén lleva demasiado tiempo esperando respuesta", ha aseverado.

Frente a la gestión estatal, el consejero ha esgrimido que el Gobierno andaluz "sí está actuando en aquello que es de su competencia". En este sentido, ha destacado la reactivación del tranvía de Jaén y la previsión de su puesta en marcha para este otoño tras 15 años parado.

De igual forma, Muñoz-Atanet se ha referido al impulso a la movilidad metropolitana mediante la ampliación a 27 municipios dentro del Consorcio Metropolitano de Transporte de Jaén, así como el proceso de renovación de las concesiones de las líneas de autobús. "Jaén no pide privilegios, pero pide las mismas oportunidades que cualquier otra provincia española", ha concluido el consejero.