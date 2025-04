Vox llevará mociones a ayuntamientos para exigir "supresión inmediata del programa de árabe y marroquí" en colegios

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox presentará mociones en los ayuntamientos andaluces en los que tiene representación para exigir al Gobierno central y la Junta "suprimir de manera inmediata" el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm) que se "está implantando en los centros educativos" de la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, quien ha indicado que "no hay ninguna provincia en Andalucía que se libre de tener centros educativos donde se aplique este programa", un hecho ante el que su partido no se va a "callar y no se va a limitar simplemente a denunciar lo que está pasando".

Ha recordado que el citado plan "persigue que los marroquíes no se integren", sino que "sigan manteniendo sus raíces y su cultura, en vez de adaptarse a las nuestras, las del país que les acoge". Ha insistido en que con este programa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "fomentan la islamización desde las aulas" y "persiguen borrar nuestra identidad desde las escuelas".

Para Gavira, el Placm es un programa que "fomenta una cultura incompatible con la nuestra", ya que "busca promover, enseñar y fomentar la lengua árabe y la cultura marroquí en los centros educativos de toda Andalucía y permite que sean funcionarios marroquíes los que controlen e impartan estas materias en las aulas andaluzas, así como los que van a tener, además, la función de inspección de las mismas en los colegios".

Según Gavira, "los españoles y los andaluces, con nuestros impuestos, vamos a pagar a elementos al servicio de naciones extranjeras", que se dedicarán a implementar "un programa que atenta contra nuestra cultura y fomenta una cultura que es incompatible con la nuestra" que, entre otras cuestiones, "relega a la mujer a un plano secundario".