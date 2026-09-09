Vox llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la situación del centro de mayores de Trassierra

Centro de mayores de Trassierra. - VOX

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo Pleno "la situación que atraviesan los mayores de Trassierra tras el cierre del inmueble que durante décadas ha venido utilizando la Asociación de Mayores Pozo de la Nieve como centro de mayores".

Según ha informado Vox en una nota, el concejal Miguel Castellano ha recalcado que el grupo "ya planteó esta problemática en el Pleno del pasado mes de enero", después de "comprobar el importante deterioro que presentaba el edificio, de titularidad municipal y cedido desde hace décadas a la asociación".

Vox "hace meses" que advirtió de "las deficiencias que presentaba este inmueble" y pidió al Gobierno municipal que "actuara para garantizar que los mayores pudieran seguir disponiendo de unas instalaciones dignas y adecuadas", ha señalado Castellano.

En este contexto, Vox solicitó entonces a la Delegación de Mayores que "se estableciera un convenio marco que garantizara la continuidad de los servicios que presta la asociación y que contemplara las obras y reparaciones necesarias para recuperar adecuadamente el edificio".

Sin embargo, "siete meses después de aquella petición, el centro ha cerrado sus puertas y sus usuarios han sido trasladados a un espacio habilitado en el centro cívico". Para Castellano, esta solución "no puede convertirse en definitiva, porque supone que los mayores pierdan autonomía y tengan que adaptar sus actividades a los horarios y disponibilidad de unas instalaciones que no son las que durante tantos años han considerado su espacio de referencia".

El concejal de Vox ha subrayado que el centro de mayores "no es simplemente un edificio", sino un lugar de convivencia, encuentro y socialización para numerosos vecinos de Trassierra. Se trata de "personas que durante años han desarrollado allí sus actividades, han creado vínculos y han encontrado un espacio propio", por lo que "no podemos conformarnos con que pierdan todo eso mientras el Ayuntamiento deja pasar los meses sin ofrecer una solución definitiva", ha afirmado.

Por este motivo, Castellano preguntará en el próximo Pleno al Gobierno municipal "si tiene previsto normalizar la situación y volver a destinar este espacio a los mayores, acometiendo las actuaciones que sean necesarias para que pueda recuperar su actividad".

"Los mayores de Trassierra están reclamando recuperar su centro y los vecinos también lo demandan", ha señalado Castellano, recalcando que desde Vox exigirán al Gobierno de José María Bellido (PP) "que dé una respuesta clara, con plazos y soluciones, y que garantice que nuestros mayores vuelvan a disponer cuanto antes de un espacio propio, digno y en condiciones".