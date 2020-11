Vox no es "demasiado optimista" sobre el Presupuesto porque parece que Junta "no tiene interés" en contar con él

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha manifestado este lunes que no es "demasiado optimista" en este momento sobre un apoyo de su formación a los Presupuestos andaluces para 2021 puesto que no percibe en el Gobierno autonómico de PP-A y Cs un "verdadero interés" por contar con su apoyo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Hernández ha manifestado que ha retomado la negociación con la Consejería de Hacienda sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 tras registrar su enmienda a la totalidad y sigue manteniendo "discrepancias" con la Junta de Andalucía a 48 horas del primer debate en el Parlamento, principalmente derivadas de la "falta de confianza" que generan los "incumplimientos" de los acuerdos alcanzados para aprobar las cuentas de 2019 y 2020.

Sobre si existe posibilidad de que retire la enmienda a la totalidad, Hernández ha indicado que eso va a "depender" de la actitud del Gobierno andaluz: "En este momento no soy demasiado optimista".

Ha explicado que si por parte del Ejecutivo existe la voluntad política de negociar y es consciente de que en una negociación también hay que ceder, Vox sí se plantearía la retirada de la enmienda. No obstante, ha señalado que ven en el Gobierno una actitud que no habían visto hasta ahora, como si no tuviera un "verdadero interés en que Vox apoye estos presupuestos".

Asimismo, ha querido dejar claro que Vox, en ningún momento, ha puesto "líneas rojas" ni ha establecidos cordones sanitarios en relación con la negociación del Presupuesto. "El Gobierno es el que nos está poniendo a nosotros líneas rojas", ha dicho el dirigente de Vox.

Ha negado que las negociaciones puedan estar condicionadas por las diferencias entre PP y Vox a nivel nacional tras la intervención de Pablo Casado en la moción de censura impulsada por Santiago Abascal, aunque ha admitido que "si dijera que es una cosa anecdótica que no ha tenido ninguna importancia, mentiría".

Hernández ha rechazado que Vox haya buscado "ser el centro de atención" con la presentación de la enmienda a la totalidad y ha recordado que su partido se ofreció "de buena fe, allá por el mes de septiembre, para prestar casi de manera incondicionada nuestro apoyo al Gobierno de la Junta y han sido ellos los que han introducido nuevas incógnitas en una ecuación que venía funcionando bien, que era el Gobierno de la Junta apoyado por Vox, al introducir al PSOE y a Adelante Andalucía en las negociaciones presupuestarias además con empeño y con reiteración lo que de alguna manera ha quebrado esta situación".

"En cualquier caso este domingo estuvimos reunidos en la Consejería de Hacienda. Lo que hemos venido diciendo de manera reiterada es que si iban a negociar con los partidos de izquierda lo que queríamos, antes de dar nuestro apoyo a las cuentas, es saber qué cuáles eran esos acuerdos porque a lo mejor no eran asumibles por nosotros", ha añadido el portavoz de Vox, que ha señalado que "si Adelante Andalucía está pidiendo 1.650 millones más de gasto y el aumento de la deuda en dos décimas más pues evidentemente nosotros no vamos a apoyar esas cuentas".

En la misma línea, Vox también quiere conocer "todo lo que pudiera estar pidiendo el PSOE pues tendría que ser algo también jugoso y de envergadura para que un partido que en lo económico está en las antípodas del Gobierno preste su apoyo a las cuentas y en ese sentido, este viernes ya ante la carencia total de tiempo, hemos presentado también enmienda a la totalidad, pero bueno, nos hemos sentado con ellos y hay discrepancias".

Preguntado por las diferencias respecto a la negociación de los presupuestos de 2019, cuando Vox retiró in extremis su enmienda a la totalidad para dar vía libre a las cuentas, Hernández ha señalado que, "siendo los terceros presupuestos que estamos negociando, tenemos que partir del análisis del cumplimiento de los anteriores pactos y si nosotros vemos que no se han cumplido una serie importante de esos puntos de esos acuerdos presupuestarios previos pues eso dificulta la negociación de las cuentas actuales".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "no es una cuestión de líneas rojas" y ha señalado que "cuando se hace un número elevado de propuestas pues uno no puede decir pues estas sí y estas no y todo se analiza en su conjunto" para "saber cuál es la filosofía de ese acuerdo", aunque ha insistido en que "si hay un acuerdo previo y no se cumple, la confianza se quiebra y estamos analizando los puntos que a nosotros nos parece que han sido debidamente atendidos como paso previo antes de abordar otras cuestiones".

Cuestionado por la incidencia que tiene en la actitud de Vox Andalucía las diferencias con el PP a nivel nacional tras el debate de la moción de censura en el Congreso, Hernández ha admitido que "si dijera que eso ha sido algo que no ha tenido ninguna importancia, que ha sido una cuestión anecdótica, pues mentiría", aunque ha subrayado que, "más allá de eso, nosotros los argumentos que estamos dando son absoluta y totalmente independientes de cualquier desencuentro que se haya producido entre nuestras formaciones en el Congreso de los Diputados y eso son datos objetivos".

"La indicación la dio Santiago Abascal en el propio debate de la moción cuando dijo que los andaluces podían estar tranquilos porque Vox no iba a hacer cuestión de la intervención de Casado", ha insistido el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, que ha defendido que la posición actual de su partido ante los Presupuestos de 2021 es "algo natural, analizar qué no se ha cumplido y por qué no de los acuerdos previos porque sin ese análisis satisfactorio difícilmente se puede llegar a nuevos acuerdos".