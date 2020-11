Moreno afirma que no hay ninguna “explicación posible” para que PSOE-A, Adelante y Vox quieran “tumbar” el Presupuesto

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que no hay "ninguna explicación posible" para querer "tumbar por parte de la izquierda o de la derecha" el Presupuesto de la comunidad para 2021, en referencia a las enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox a esas cuentas.

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, Moreno ha defendido que el Presupuesto de 2021 es el "más importante de la historia autonómica", el de mayor dotación. "No hay ninguna explicación posible a querer tumbar por parte de la izquierda o de la derecha los Presupuestos más importante de nuestra historia autonómica y que son una respuesta contundente a los problemas que tenemos en Andalucía", según ha sentenciado.

En este sentido, ha pedido a PSOE-A, Adelante y Vox una "reflexión, serenidad, responsabilidad y altura de miras" y que pongan "las luces largas", y ha insistido en que su Gobierno está dispuesto a negociar y dialogar "hasta la extenuación", sin "complejos ni prejuicios", sino actuando siempre por el interés general. Ha confiado en que esta disposición sea atendida por parte de esas tres formaciones.

Ha manifestado que es un Presupuesto excepcional, "absolutamente necesario y vital" para los intereses del conjunto de los andaluces, y que se basa en unas cuentas "claras, saneadas y realistas", con el objetivo de dar la batalla contra el Covid y salvar la economía y los servicios públicos.

Moreno ha insistido en que son unos "buenos presupuestos, oportunos y realistas", para un tiempo excepcional, que requiere no sólo de políticas excepcionales, sino también de "políticos excepcionales". "No es tiempo del interés particular ni partidista, sino de mirar por Andalucía y de poner el interés general por encima del particular", según ha señalado el presidente de la Junta, quien ha apuntado que tampoco es el tiempo de "cábalas ni de cálculos electorales".

"Este es el momento que va a medir históricamente a los líderes políticos de nuestra tierra", según ha augurado el presidente, quien se ha mostrado convencido de que cuando lleguen las elecciones, los andaluces tendrán en cuenta qué hizo cada fuerza política en el peor momento.

En cuanto a la gestión de la pandemia, el presidente ha expresado,

con la máxima "prudencia, honestidad y humildad", que a pesar de los posibles errores, en el ámbito de su Gobierno se están haciendo las cosas "lo mejor posible" para los intereses de los andaluces, y ha apuntado que nunca antes se había visto un esfuerzo económico como el que se ha hecho en ámbitos como la sanidad o la educación, para contar con los recursos humanos y materiales necesarios.

Ha indicado que, sin duda, se han tomado decisiones drásticas para frenar la pandemia, pero siempre pensando en el interés general de Andalucía y nunca en el interés particular del PP ni de ningún sector económico, social o institucional.

Juanma Moreno ha expuesto que la prioridad es reducir los contagios, las hospitalizaciones y las muertes, pero al mismo tiempo se está intentando evitar un "tsunami" en el ámbito económico. Ha apuntando que, a pesar de las dificultades, la economía andaluza "está cayendo menos que la media española". "Todavía el latido de la economía andaluza late con fuerza", según ha apuntando el presidente, quien ha dicho que esta tierra tiene "resortes para salir con fuerza a reactivar la economía".

El presidente se ha referido al acuerdo suscrito este lunes con CEA, ATA y Cámaras de Comercio sobre un paquete de medidas por importe de 667 millones de euros para ayudar a los autónomos y las pymes, que se va a acometer en dos anualidades. Ha indicado que el compromiso es que el 80 por ciento de los autónomos reciban las ayudas en los próximos dos meses.

Ha destacado que la Junta "reacciona de manera rápida", de forma que mañana irá este acuerdo al Consejo de Gobierno para que la maquinaria empiece a funcionar y las ayudas lleguen lo antes posible a los autónomos. Ha vuelto a pedir al Gobierno central que asuma su responsabilidad y mañana en el Consejo de Ministros apruebe un paquete de medidas, también por importe de 667 millones, para ayudar a estos sectores.

Moreno ha señalado que están dispuesto a sentarse mañana mismo con el Gobierno central para buscar la fórmula que posibilite que ponga también esos 667 millones.