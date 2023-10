Vox pedirá un inventario de los quioscos municipales para que "los cordobeses puedan emprender"

CÓRDOBA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este martes de que pedirá un inventario de los quioscos municipales para que "los cordobeses puedan emprender", después de que "son muchas las zonas verdes de la ciudad con este tipo de instalaciones que podrían ser un magnífico merendero o un bar para tomar un refresco y pasar un rato al aire libre".

Desde el quiosco cerrado en la Ciudad de los Niños, la edil ha explicado que "hay más quioscos en el Plan Renfe y en la zona de Miraflores, cerca del río".

"No entendemos que el Consostorio tenga este tipo de instalaciones así, no entendemos por qué no se externalizan permitiendo a empresarios y autónomos poder montar un negocio", ha señalado, para agregar que son "unas instalaciones que, debidamente gestionadas, pueden prestar un servicio muy apropiado para las zonas en las que están, además de crear empleo y, por supuesto, autoempleo".

La portavoz de Vox ha lamentado que "no se aprovechen adecuadamente los recursos que tiene la ciudad", cuando "es muy importante que si tenemos bases como esta, este tipo de instalaciones, se aprovechen, se pongan para el uso y disfrute de los cordobeses y, sobre todo, se aprovechen las posibilidades de rentabilidad económica que puedan suponer", ha defendido.

Ante ello, Badanelli ha anunciado que en el Pleno del jueves pedirán que "el Ayuntamiento haga un inventario de cuantos bienes propios tiene cerrados sin uso para estudiar las posibilidades que tienen". "Es importante que se saquen a concurso público para que cualquier cordobés que quiera emprender un negocio en ellos lo haga, prestando además un servicio a los usuarios de la zona y que además ayude a generar empleo y riqueza en la ciudad", ha aseverado.

Desde Vox están "convencidos que la ciudad reúne las características para que sea una ciudad amable, con prestaciones de servicios adecuada, espacios adaptados y agradables y con infraestructuras que hagan de espacios como este, la Ciudad de los Niños, un lugar para visitar, no sólo para los cordobeses de la capital, sino de la provincia, tal y como pasa con otras ciudades".