Vox pedirá en el Parlamento medidas a la Junta para evitar los matrimonio "forzados" de menores del "islamismo radical"

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Parlamento en la que reclama al Gobierno andaluz medidas para evitar en la comunidad autónoma los matrimonios "forzados" de menores que se dan, en "la mayoría de los casos", en el ámbito del "islamismo radical".

Se pide a la Junta que elabore un protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado, en el que se incluya una mención específica al islamismo radical, "pues en la actualidad la interpretación salafista del Islam es la principal causa de matrimonios forzosos de mujeres menores de edad en el mundo y también en Andalucía".

De igual manera, se demanda al Ejecutivo autonómico "un especial seguimiento y control de los expedientes de reagrupación familiar en Andalucía, especialmente cuando la mujer es menor de edad, para verificar si ha prestado su libre consentimiento en su país de origen".

Se pide un pronunciamiento del Parlamento en favor de "endurecer las penas previstas en los artículos 172 bis y 177 bis del Código Penal para perseguir con más eficacia los crímenes de matrimonios forzados".

Otra reclamación de Vox es que el Parlamento apoye que el órgano o autoridad competente "expulse de forma inmediata a los extranjeros que cometan delito de matrimonios forzados y a que deniegue el permiso de residencia de todos los extranjeros que hayan sido condenados por este tipo de acciones, se hallen o no cancelados los antecedentes penales y/o policiales, procurando siempre que cumplan las penas en sus países de origen".

De igual manera, se insta a la Junta a impulsar "una campaña institucional contra el fenómeno de los matrimonios forzosos con dos vertientes": A fin de que los jóvenes pertenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzoso conozcan que en España dicha conducta constituye un delito, y que existen centros de asesoramiento a los que pueden acudir, y con el objetivo de que los educadores y profesores de todos los centros públicos y concertados de Andalucía, el personal de los centros de salud de atención primaria y los asistentes sociales puedan detectar y denunciar de oficio cualquier sospecha de matrimonio forzoso de mujeres mayores y menores de edad.

Según recuerda Vox en su iniciativa, los matrimonios forzosos, también conocidos como matrimonios forzados u obligados, pueden definirse como aquellas uniones ilegales o por ritos no reconocidos legalmente en las que uno de los contrayentes, generalmente la mujer, no ha prestado su pleno y libre consentimiento, sino que ha sido presionada física o psicológicamente por la familia o su entorno para prestarlo.

Añade que, durante los últimos años, se ha "incrementado de forma exponencial y dramática el número de matrimonios forzados en Andalucía (también de parejas de hecho fraudulentas) como una forma de obtener beneficios migratorios ilegítimos".

Así, en Andalucía, según Vox, en 2022 había en torno a 1.400 jóvenes entre 16 y 17 años que habían contraído matrimonio, y en 2023 esta cifra se duplicó.

Según Vox, desde 2015 el matrimonio forzado es un delito tipificado dentro del Código Penal en España y está castigado con penas de seis meses a tres años y medio de cárcel, y, en la actualidad, en Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, "no existe un protocolo específico para prevenir y abordar este problema".

El único protocolo existente, según Vox, es el de 'violencia de género', que asigna a "los matrimonios forzosos el mismo protocolo que otros casos como la violencia física, violencia sexual o trata".

"Algo tan específico como el matrimonio forzoso, y más si se da en niñas, debería requerir su propio protocolo que contribuya a poner fin a esta lacra", según Vox, que precisa que "la gran mayoría de los casos detectados de matrimonios forzados se producen en el seno de comunidades islámicas".