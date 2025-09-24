Vox pedirá en el Parlamento suprimir la figura del "arraigo" como mecanismo de regularización de "inmigrantes ilegales"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves el registro de una proposición no de ley en la que se reclama "suprimir los instrumentos jurídicos, como el arraigo, que permiten con posterioridad la regularización masiva, que ya va por millones, de inmigrantes que han entrado ilegalmente en nuestra nación".

En rueda de prensa, Gavira ha asegurado que se trata "no solo de combatir la inmigración ilegal en las fronteras" sino también "combatirla dentro". Ha afirmado que "el arraigo y el empadronamiento desembocan en regularizaciones posteriores".

"Existen fórmulas que fomentan y facilitan ese proceso de islamización y que permiten la falta de integración de los musulmanes y de las personas que entran ilegalmente en nuestra nación y nosotros queremos suprimirlo", ha sentenciado.

El portavoz ha afirmado que el "proceso de islamización que estamos sufriendo todos viene de esas políticas de fronteras abiertas de populares y socialistas" y es consecuencia también de "una débil legislación que permite acceder al padrón y obtener el arraigo".

"A través de esa figura del padrón y del arraigo se pueden obtener prestaciones sociales incluso sin acreditar una vivienda", ha sentenciado Gavira, quien ha señalado que el "arraigo se ha convertido en una regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada".