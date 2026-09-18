Vox pide explicaciones al Gobierno por la supresión de trenes entre Jaén y Córdoba

Archivo - Daños en el tramo comprendido entre Arjonilla y Marmolejo tras las borrascas de principios de año - ADIF - Archivo

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido explicaciones al Gobierno ante la situación que afecta a la conexión ferroviaria entre Jaén y Córdoba, que lleva interrumpida desde enero de este año y que se mantendrá hasta otoño de 2027.

"La línea ha permanecido cortada durante meses debido a las borrascas del año pasado y ahora se suma el periodo previsto para ejecutar las obras de adaptación de la vía, con un presupuesto de 26,5 millones de euros", ha indicado el diputado de Vox Francisco José Alcaraz.

Desde finales de enero, el trayecto Jaén-Córdoba se realiza mediante un plan alternativo de transporte en autobús.

Por este motivo, Vox ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer con exactitud el coste del conjunto de estas actuaciones y una explicación detallada de las decisiones adoptadas.

Así, reclaman que se detalle el coste de reparación de los daños provocados por el tren de borrascas del año pasado en la vía férrea que conecta Jaén y Córdoba.

Del mismo modo, preguntan si el Gobierno estudió alternativas que permitieran mantener la circulación ferroviaria, total o parcialmente, durante la ejecución de las obras y, en caso afirmativo, cuáles fueron esas alternativas, qué informes se realizaron y por qué finalmente fueron descartadas.

Por último, piden conocer cuál será el coste total del transporte alternativo por carretera contratado por Renfe durante el periodo en el que permanezca interrumpido el servicio ferroviario, incluyendo tanto el tiempo que ya ha transcurrido como el periodo previsto hasta la finalización de las obras.

Alcaraz ha incidido en que "los jiennenses no pueden ser los que paguen las consecuencias de la falta de planificación o de decisiones cuya justificación y coste todavía no han sido explicados con suficiente claridad".