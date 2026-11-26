El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos políticos en la sesión de control al gobierno. A 26 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ante las elecciones generales que se celebrarán el día 29, que Andalucía siga "por el buen camino", cumpliendo el pacto de gobierno entre ambas formaciones y siendo "socios leales".

En su debate con Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Cortés ha señalado que las elecciones del próximo domingo no son unos comicios "normales", a los que Pedro Sánchez se presenta a la reelección como presidente no como el "candidato de los intereses generales de España, sino como el candidato de Marruecos, porque pudo evitar una invasión en Ceuta y no lo hizo".

"Yo no sé qué habría en ese teléfono, tampoco sé lo que sabe Marruecos, lo que sí sé es que su hermano está condenado, que su mujer está imputada y su entorno más cercano, en Soto del Real, y lo que también sabe toda España es que el señor Sánchez es una marioneta en manos del separatismo y del golpismo", ha indicado el portavoz de Vox.

Ha añadido que el PSOE "ha intentado un pucherazo" en las elecciones generales a través de la Ley de Nietos y ha intentado "eliminar a una jueza porque estaba investigando la corrupción" del hermano de Sánchez.

"Y sabemos que hay un Partido Socialista que se dedica en sus actos a bailar después de 116 muertes y después de haberse gastado el dinero de la seguridad ferroviaria en prostitutas y en mordidas de contratos públicos", según ha indicado.

Para Cortés, a partir del domingo 29, es el momento de "empezar a pensar en la reemigración, para que todos aquellos españoles que se fueron de España buscando un futuro mejor sepan que serán bienvenidos" y el "momento de que expulsemos a todos los ilegales, a todos los inmigrantes que viven de las ayudas sociales y a todos los que han hecho de la delincuencia un 'modus vivendi".

Por su parte, Juanma Moreno ha manifestado que es un hecho que Andalucía tiene retos importantes por delante como tiene el conjunto de las sociedades occidentales y que van a marcar la vida económica y social de esta comunidad, como son el impacto de conflictos internacionales o la incidencia de los nuevos presupuestos de la Unión Europea.

A ello se suma, según ha añadido, los efectos de la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ha generado inestabilidad política e institucional al conjunto de España", así como "una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores".

Ha reiterado que el Gobierno central ha dejado de hacer en Andalucía obras fundamentales en materia hidráulica, autovías o en la red eléctrica. Sobre este último asunto, ha señalado que, "sin esa capacidad de transportar la red eléctrica, no podemos generar industria ni desarrollo económico ni prosperidad" y ya hay empresas que "han salido de Andalucía", como el caso de una empresa en Málaga, con una inversión de mil millones y dedicada a diamantes sintéticos, "que se ha marchado a Zaragoza como consecuencia de que la red eléctrica no ha sido capaz" de dar el suministro necesario.

"Es un ejemplo de la dejadez del Gobierno de España hacia los intereses de la comunidad autónoma", ha indicado el presidente de la Junta, quien ha expresado su "compromiso con una Andalucía que tiene que ser más cohesionada territorialmente, y donde todos los andaluces tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas posibilidades, y también una cohesión que tiene que venir del ámbito social y económico".

Para ello, según ha añadido Moreno, Andalucía contará en 2027 con unos presupuestos, con una dotación "récord", que van a contribuir a que tengamos una Andalucía "con más capacidad económica, social y también política".