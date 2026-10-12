Vox plantea proposición no de ley en el Parlamento de "rechazo" a que Adelante invitara a EH Bildu a su escuela de otoño

Grupo Vox en el Parlamento andaluz - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que demanda el "firme rechazo" de la institución a la decisión de Adelante Andalucía de invitar, a finales de septiembre, a Oskar Matute, diputado nacional de EH Bildu, a su III Escuela de Otoño, por representar "a una formación que no puede ser disociada de la trayectoria criminal de la banda terrorista de ETA y, por lo tanto, por blanquear su historia criminal que tanto dolor y sufrimiento ha causado en España y en Andalucía".

En la iniciativa, que está pendiente de calificación por la Mesa del Parlamento, se pide que la institución exprese su "más enérgica repulsa a la banda terrorista ETA y a todas las organizaciones de su entramado entre las que está EH Bildu, condenando como absolutamente criminales y despreciables no solamente los asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas y demás actos delictivos perpetrados como medio de actuación, sino también la destrucción de la unidad de España que es el principal propósito de esa actividad".

Asimismo, Vox pide que el Parlamento manifieste "su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar la memoria, dignidad, justicia y verdad de las víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes".

Otra demanda es que el Gobierno de España "impulse y promueva las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas" y que se modifique el artículo 100 del Reglamento Penitenciario, de forma que "no pueda volver a aplicarse posibilitando que sanguinarios asesinos etarras se beneficien de la flexibilización del sistema penitenciario previsto en dicho precepto".

Se pide además que el Ejecutivo nacional "haga efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal", y que ponga fin "a las políticas de cesión al separatismo, investigue los crímenes de ETA pendientes de resolver y promueva la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la Justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA".

Según recoge Vox en su iniciativa, Oskar Matute ha definido públicamente a EH Bildu como "la unidad de acción política y estratégica de los soberanistas de izquierdas y defiende la construcción artificial de una comunidad política propia para lo que denomina Euskal Herria, que anhela desfigurar y desnaturalizar la identidad profundamente española de País Vasco y Navarra".

"Ese es el dirigente al que Adelante Andalucía ha decidido abrir las puertas de nuestra tierra para compartir experiencias y aprendizajes; una figura y unas políticas que profesan, reconocidamente, un rechazo profundo hacia España y los españoles, y que no han beneficiado, ni lo harán nunca, a los andaluces ni al resto de España".

Para Vox, es "indignante" que una formación andaluza como Adelante Andalucía, que cuenta con diez diputados en el Parlamento autonómico, busque "referentes políticos precisamente entre quienes defienden un proyecto separatista y una concepción política radicalmente enfrentada a la unidad nacional".

"Andalucía necesita políticas que defiendan a los andaluces dentro de una unidad nacional, y no importar proyectos separatistas ni convertirlos en ejemplo, especialmente, proyectos políticos como el de EH Bildu que guardan una significativa relación con ETA", según Vox.