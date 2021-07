Vox reclama a Moreno poner freno al "descontrol de la plantilla de la Junta tras alcanzar los 300.000 empleados"

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este lunes al presidente andaluz, Juanma Moreno, poner freno al "descontrol de la plantilla de la Junta tras alcanzar los 300.000 empleados".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, ha manifestado en un comunicado que este lunes se ha conocido que el Gobierno de Juanma Moreno "ha incrementado en un 26 por ciento la plantilla de la Junta de Andalucía en los dos últimos años, alcanzando un total de 300.000 empleados, una cifra que supera la plantilla dispuesta por los anteriores gobiernos socialistas y que confirma que el Ejecutivo autonómico no está por la labor de reducir el tamaño exagerado de la administración".

Ha criticado que se haya alcanzado "una cifra apabullante, desbordante e

innecesaria que refleja el grado de insensatez al que hemos llegado con este estado de

las autonomías, insaciable a la hora de devorar el dinero público".

El parlamentario almeriense ha recordado que Vox apoyó al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "para llevar la racionalidad en el gasto y la optimización de los recursos al

Gobierno autonómico tras décadas de despilfarro, no para que aumentara de manera

tan escandalosa la plantilla de empleados".

Asimismo, Rodrigo Alonso ha explicado que "no hay justificación alguna" para tal

aumento ya que "no hablamos de personal sanitario o profesorado porque la mayoría de

las contrataciones se produjeron en 2019, antes de la pandemia".

"No queremos pensar que este brutal incremento de la plantilla tenga que ver con las negociaciones de Juanma Moreno con los sindicatos para comprar la paz social. Vox no va a permitir que el PP y Cs, el Gobierno andaluz, continúe alimentando esta administración

mastodóntica improductiva mientras las ayudas no llegan a quienes las necesitan y

mientras a las familias, autónomos y trabajadores se les fríe a impuestos", ha indicado.

En este sentido,Vox ha instado al presidente "a recuperar el rumbo, a poner freno al descontrol de la plantilla, a adelgazar sin mayor dilación la Junta de Andalucía y a cerrar definitivamente la administración paralela".