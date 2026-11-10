Vox reclama un plan de choque urgente para el regadío en la provincia de Jaén

Francisco José Alcaraz (segundo por la izquierda) en Mengíbar - VOX

MENGÍBAR (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

Vox ha reclamado el fin de las cuotas territoriales del agua y un plan de choque urgente para el regadío jiennense. La formación aboga por la interconexión de todas las cuencas hidrográficas para llevar agua allí donde se necesite y defender así la competitividad del olivar.

Lo ha planteado en Mengíbar (Jaén), el diputado y cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, Francisco José Alcaraz, que ha exigido la implantación "inmediata" de un plan nacional del agua "valiente, justo y verdaderamente solidario" para "revertir la situación de abandono institucional que sufre el sector primario español".

Alcaraz ha defendido que el agua es un recurso común que pertenece a todos los españoles y que, por tanto, "no puede estar sujeta a fronteras ni a cuotas territoriales". Estas declaraciones se producen tras el encuentro mantenido por Alcaraz con dirigentes de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena de Mengíbar.

Por otro lado, Alcaraz ha incidido en el peso estratégico de la agricultura andaluza como la auténtica "huerta de Europa" y ha advertido de que provincias como Jaén, "cuyo motor económico y social se sustenta en el olivar y en el esfuerzo de sus agricultores, no pueden quedar asfixiadas por la inacción política".

En este sentido, ha urgido a "reparar de inmediato las infraestructuras obsoletas, acometer todas las obras hidráulicas pendientes y adaptar los regadíos a las necesidades reales de producción".

Asimismo, ha arremetido contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde por entender que son normativas que "criminalizan de forma sistemática al productor y arruinan los pueblos. Desde Vox se aboga por un equilibrio que priorice la conservación de la naturaleza poniendo en el centro a las personas, al campo y a la subsistencia de miles de familias. "Sin agua no hay campo y sin campo no hay futuro", ha zanjado el diputado nacional.