Vox reprocha a Moreno su "discurso de siempre" en el mensaje de fin de año: "Ha olvidado que le suspenden en salud"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado que tras el mensaje de fin de año del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se emitió este miércoles a las 21,00 horas, "la Andalucía de Moreno cada vez se parece más a la Andalucía socialista".

Ha considerado que Moreno "ha repetido como un loro las palabras de siempre olvidando como los andaluces le suspenden en salud, vivienda, empleo, corrupción e inmigración ilegal".

"Lo único que garantiza Moreno Bonilla es que las preocupaciones de los andaluces se agraven, demostrando que se encuentra cada vez más lejos de los problemas de los andaluces", ha sostenido en una nota de este partido.

Ha argumentado el portavoz parlamentario de Vox que el presidente andaluz "se ha limitado a hacer el discurso de siempre en el que se presenta como si fuese la única respuesta a los problemas de Andalucía" cuando ha advertido de que "lo único que ha conseguido es que el principal problema de los andaluces sea ya la salud".

Gavira le ha criticado a Moreno que en su intervención televisada no ha habido "ni autocrítica" y "ni una palabra de arrepentimiento" para las mujeres por los cribados del cáncer de mama o para los agricultores por expropiar sus tierras para poner placas solares.

En este sentido el portavoz de Vox en Andalucía ha recalcado que el Gobierno andaluz le ha expropiado tierras a familias de agricultores en Jaén que "han pasado de generación en generación" y "ha arrancado olivos centenarios para que multinacionales llenen nuestros campos de placas solares".

Ha señalado que "tampoco hay una palabra de arrepentimiento" para los que sufren la inseguridad de la inmigración ilegal descontrolada y para los jóvenes sin empleo y sin vivienda.

Ha apuntado también que no hay "ni una disculpa por la corrupción de su partido" en Almería, en otras partes de Andalucía, o "por seguir manteniendo en Algeciras a un alcalde imputado por acoso sexual y malversación".

"Los mismos delitos que el Partido Popular denuncia del PSOE son los que cometen los populares", ha remachado su reflexión sobre el mensaje de fin de año del presidente de la Junta.