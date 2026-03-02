Vox señala a Moreno como "incapaz" cuando plantea reformar el SAS tras dos legislaturas gobernando: "Es el responsable"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios en el Parlamento. - VOX EN ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, volviera a aludir el sábado durante su discurso con motivo del Día de Andalucía a la reforma del Servicio Andaluz de Salud (SAS), reflexión sobre la que ha ironizado por el hecho de plantearla cuando afronta la finalización de su segunda legislatura al frente de la Junta de Andalucía desde que tomó posesión como presidente en enero de 2019.

Ha sostenido que ese anuncio de Moreno supone reconocer que "no ha sido capaz de gestionar adecuadamente la principal competencia que tiene encomendada: la salud de los andaluces".

Gavira ha considerado que esa renovación del SAS sería "un reconocimiento de su responsabilidad" en la situación de la sanidad andaluza.

"Él es el responsable de los cribados de cáncer de mama, él es el responsable de las listas de espera quirúrgica y no quirúrgica", ha apuntado el portavoz parlamentario de Vox, según una nota de este partido.

"Cada vez que nos hace una promesa el señor Moreno relacionada con lo que es la atención sanitaria, con la sanidad en Andalucía, nosotros le vamos a recordar lo que él prometía cuando era el líder de la oposición", ha argumentado Gavira, quien ha esgrimido ejemplos de esas afirmaciones recordando los 60 días para operaciones quirúrgicas, 15 días para consultas externas y los 10 días para pruebas diagnósticas.

Además de esas promesas incumplidas ha señalado preocupación por el hecho de que Moreno declare buscar un servicio "más flexible", por lo que se ha preguntado "qué significa 'más flexible'".

"¿Más precariedad laboral? ¿Peores contratos? ¿Peores salarios? ¿Que la atención sanitaria no la presten los profesionales que la tienen que prestar?", se ha preguntado Manuel Gavira quien ha concluido que "los andaluces queremos que nos cuiden y que cuando estemos enfermos los médicos nos sanen".