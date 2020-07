Vox acusa a la Junta de medidas "provocativas" y anuncia una lista de entes a suprimir para apoyar el Presupuesto 2021

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha censurado este miércoles que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) reaccione a los avisos por incumplimientos de los acuerdos que ha planteado la formación de Santiago Abascal "sacando pecho con medidas provocativas que se alejan del espíritu de nuestros acuerdos".

"Lo tendremos en cuenta", ha avisado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, que también ha avanzado que condicionarán su apoyo al Presupuesto andaluz del 2021 a que se cierre una lista de entes instrumentales a suprimir, a los que ha llamado "chiringuitos", término que, asegura, ha usado Cs para referirse a los mismos.

Hernández ha aludido a tres medidas a las que dio luz verde este martes el Consejo de Gobierno de la Junta como son la inclusión en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de nuevos enclaves, la declaración institucional del Ejecutivo de Moreno por el Día Internacional del Orgullo Lgtbi, y el refuerzo a la atención integral a las víctimas de violencia de género con subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.

En concreto, el portavoz ha reprochado la decisión de la Junta de incluir nuevas ubicaciones al Inventario de Lugares de Memoria Histórica porque "más avanzar en la Ley de Concordia, que es lo que tiene suscrito el Gobierno de la Junta con Vox, lo que hace es seguir gastando recursos y tiempo en algo que se supone que se quiere cambiar".

Respecto a la declaración Lgtbi, Hernández ha subrayado "que no hacen falta más chiringuitos ni brindis al sol, sino medidas para que se cumplan las leyes" porque, como ha recordado "tenemos leyes que prohíben esa violencia y la castigan con bastante severidad".

"Lo que hace falta es que se luche contra ello", ha continuado diciendo, antes de asegurar que "también hay que condenar a esos 70 países que siguen persiguiendo la homosexualidad" pero que "no es coherente condenar a Arabia Saudí y no a Irán o Cuba". "La única fobia de Vox es contra los observatorios y chiringuitos como este Consejo Lgtbi que saldrá adelante con los votos de todos los partidos menos los nuestros".

En la misma línea, Hernández ha lamentado que el Gobierno de la Junta no solo no esté cerrando entes instrumentales, sino que además "los crea o los refuerza", de ahí que haya avanzado que "en una eventual negociación de los Presupuestos andaluces para el 2021, para cerrar cualquier acuerdo, redactaremos una lista cerrada con los entes instrumentales que deben ser cerrados", si bien no ha precisado cuáles incluirán.

"Al final, este Gobierno del cambio va a perder mucha credibilidad si no lleva a efecto esos cierres", ha advertido.

Por último, el portavoz de Vox en Andalucía ha sostenido que la decisión del Gobierno de la Junta de reforzar la atención integral a las víctimas de violencia de género con las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a ayuntamientos y otras entidades locales "fomentará el asociacionismo de índole política y sectaria" y "las ayudas no llegarán a las víctimas, algo que de lo que el propio Gobierno se ha quejado".

"¿Qué pasa con el teléfono 900 para la violencia intrafamiliar que un año después de pactarse sigue sin estar operativo?", se ha preguntado Hernández, que ha lamentado que el Ejecutivo del PP-A y Cs "reacciona a nuestras críticas sacando pecho con medidas provocativas que se alejan del espíritu de nuestros acuerdos".

En cualquier caso, ha garantizado que Vox continua, en cuanto a su apoyo al Ejecutivo de Moreno, "donde estábamos, en una posición consciente de la responsabilidad que hay sobre nuestro grupo a la hora de determinar la estabilidad del Gobierno, y estaremos a la altura de las circunstancias".

"Llegar a acuerdos pasa por que todos hagan cesiones y se esfuercen por cumplir todos los puntos del acuerdo, esa es la cuestión, si seguimos en esa línea, que ha sido la que ha venido existiendo, no habrá problemas, pero si se cambia la línea, como hemos avisado, será mucho más difícil llegar a un acuerdo", ha avisado Alejandro Hernández, que cree que "no es razonable que se deje recaer toda la responsabilidad sobre los hombros de Vox cuando no somos parte del gobierno".

APOSTAR POR LA FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

También se ha referido Hernández al Plan Vive al que dio luz verde el Consejo de Gobierno este martes, para lamentar que confiera "una importancia desmesurada a AVRA". "Vamos a esperar a los resultados de las auditorías independientes, pero entendemos que la colaboración público-privada es el mejor mecanismo para sacar este plan adelante porque esta fórmula movilizaría mucho más de esos 2.500 millones de euros", ha explicado.

"Para nosotros lo importante no es que haya un parque público de viviendas de alquiler, sino un número suficiente de viviendas en alquiler asequible para las economías más débiles", ha continuado Hernández.

Respecto al Plan de la Junta para el regreso a las aulas en septiembre, ha explicado que el titular de Educación, Javier Imbroda, le trasladó las bases antes del Consejo de Gobierno y que a les parece "razonable", si bien espera reunirse con el consejero para conocer los detalles del mismo.

En sus valoraciones, el portavoz de Vox ha comentado el protocolo aprobado por el Gobierno de la Junta en caso de rebrotes de coronavirus y ha sostenido que "es muy importante" profundizar en todo tipo de medidas preventivas en línea de anticiparse a las consecuencias negativas que puedan haber ante un nuevo rebrote". "Lo más esencial es que la ciudadanía sea conscientes de que el peligro de contagio sigue ahí", ha zanjado.