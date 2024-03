Vox ve a Armengol "inhabilitada" y sentencia que "no puede seguir ni un minuto más" como presidenta del Congreso

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha defendido este viernes que Francina Armengol está "inhabilitada" para seguir ejerciendo su cargo de presidenta de la Cámara baja, y "no puede seguir ni un minuto más" al frente de dicha responsabilidad.

Así lo ha sentenciado la portavoz de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo de informaciones publicadas en medios de comunicación en relación al 'caso Koldo' que, según ha desgranado Pepa Millán, reflejan que Francina Armengol, cuando era presidenta del Gobierno de las Islas Baleares durante la pandemia de Covid-19, "avaló la compra de las mascarillas a la empresa de Koldo" García, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos investigado por el supuesto cobro de comisiones.

Según ha abundado la representante de Vox, dichas informaciones apuntan que la entonces presidenta balear "emitió un certificado falso avalando esa idoneidad de esas mascarillas que resultaron ser inservibles" y que, "de hecho, habían sido retiradas dos meses antes", y "en esa misma documentación se recomienda a esta empresa para su contratación por parte de otras administraciones públicas".

Pepa Millán ha aprovechado también este caso para criticar "cómo se llevó a cabo la gestión de la pandemia" de Covid-19 en España, "la peor del mundo", a "golpe de reales decretos, con el Congreso de los Diputados cerrado, con los españoles encerrados en sus casas, y con varios de esos decretos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional" posteriormente, según ha remarcado.

La portavoz de Vox ha denunciado el "afán" del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez "por copar las instituciones, por copar los órganos de gobierno de los jueces", de "esos mismos jueces que ahora van a tener que dirimir en qué ha consistido este gravísimo caso de corrupción", según ha puesto de relieve antes de apostillar que "ahora entendemos por qué" tenían ese interés.

"Porque en mitad del peor momento para los españoles, que fue la pandemia, mientras se nos prohibía visitar a nuestros familiares, mientras había muchísimos españoles que estaban muriendo solos, mientras los profesionales sanitarios estaban con bolsas de basura porque no tenían equipo de protección, resulta que el PSOE estaba haciendo caja y se llenaba los bolsillos", ha sostenido la diputada de Vox.

La portavoz del partido de Santiago Abascal ha agregado que "especialmente sangrante" es el caso de la entonces presidenta de Baleares, "que se iba de copas por el casco antiguo de Palma" de Mallorca, "saltándose las restricciones que nos imponían a los demás" durante la pandemia, según ha criticado.

Así, Pepa Millán ha concluido sentenciando que "la presidenta del Congreso no puede seguir ni un momento más al frente del cargo" y "está absolutamente inhabilitada", tanto "por su historial al frente de la comunidad de Baleares" como "por todas sus actuaciones dentro de la Cámara" baja, "donde reina la arbitrariedad, la inseguridad jurídica y donde, desde luego, los españoles no merecemos tener esta clase política" ni "este Gobierno que cada vez se ve más y más salpicado por este caso de corrupción que afecta a más personas", y que no es simplemente "el 'caso Koldo' o el 'caso Ábalos'", según ha finalizado la portavoz de Vox.