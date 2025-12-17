La Vuelta Ciclista 2026 llegará en su etapa final a Granada

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada será el escenario de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, con la Alhambra como protagonista, un hecho histórico al tratarse de la primera vez en la historia de la competición que la ronda española no concluye en Madrid, según ha destacado el Ayuntamiento granadino en una nota de prensa este miércoles.

La finalización de la Vuelta 2026 en Granada se ha anunciado oficialmente este miércoles en la presentación del recorrido celebrada en Mónaco, acto al que ha asistido la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

La alcaldesa ha subrayado que esta designación convierte a Granada en "epicentro internacional del ciclismo y refuerza su proyección exterior como ciudad capaz de acoger grandes eventos de alcance global".

En este sentido, Carazo ha destacado que se trata de "otro evento internacional que capitaliza Granada en plena carrera para un hito por el que está trabajando la ciudad y es conseguir una meta tan importante como la Capitalidad Cultural Europea en 2031, fortaleciendo nuestro camino y conexión europea por la relevancia y arraigo de la Vuelta en el marco europeo".

"La Vuelta es mucho más que una competición deportiva. Es una plataforma internacional de primer orden, con una enorme repercusión mediática, que permite mostrar al mundo la belleza, el patrimonio y la singularidad de los territorios por los que transcurre. Que la meta final de 2026 esté en Granada es un reconocimiento a nuestra ciudad y a todo lo que representa, Granada está preparada para lucir", ha afirmado Carazo.

La regidora granadina ha incidido en el carácter internacional de la Vuelta 2026, cuya presentación se ha celebrado fuera de España, y ha destaacdo que la prueba reúne a miles de profesionales, equipos y periodistas de decenas de países, con retransmisiones en numerosos mercados internacionales.

Será un impacto mediático que convierta el final en Granada en "un escaparate global de primer nivel, reforzando la imagen de la ciudad como destino turístico, deportivo y cultural".

Carazo ha referido también la experiencia de la última visita de la Vuelta a Granada en 2024, cuando la ciudad acogió una de las etapas más exigentes de la competición. Aquella edición supuso la pernoctación en la provincia de alrededor de 3.500 personas y generó un retorno económico directo estimado en unos 400.000 euros, además de un importante impacto promocional derivado de la cobertura televisiva y mediática nacional e internacional.

"La experiencia de 2024 demostró que la Vuelta tiene una capacidad única para mostrar la belleza de Granada y su entorno, y que este tipo de grandes eventos tienen un impacto real en nuestra economía, en el turismo y en la proyección exterior de la ciudad", ha señalado la alcaldesa.

Ha valorado igualmente el papel de la provincia de Granada como "pieza fundamental del recorrido de la Vuelta 2026, destacando que varias etapas discurrirán por distintos municipios granadinos, lo que permitirá mostrar la diversidad paisajística y patrimonial del territorio".

En este contexto, Carazo ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Granada y de su presidente, Francis Rodríguez, presente en la presentación en Mónaco, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre administraciones para hacer posible la presencia de la Vuelta en la provincia.

"Granada ciudad y provincia vuelven a ir de la mano en un proyecto que nos sitúa en el mapa deportivo internacional y que refuerza nuestra posición como destino de grandes eventos. La colaboración institucional es clave para seguir avanzando", ha añadido.

Finalmente, Carazo ha destacado que la meta final de la Vuelta Ciclista a España 2026 en Granada se alinea con la estrategia de ciudad que impulsa el Ayuntamiento, vinculando deporte, cultura y proyección internacional, y reforzando el relato de "una ciudad abierta, ambiciosa y preparada para afrontar retos de gran dimensión, como la Capitalidad Cultural Europea 2031 y favorecer su influencia en el marco común europeo".