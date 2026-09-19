La Vuelta deja en Granada un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros y proyección a audiencia de 190 países

Imagen de la final de La Vuelta ciclista de España 2026. A 13 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España) - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paso de La Vuelta Ciclista a España 2026 por Granada y, especialmente, la celebración de su etapa final en la capital, ha dejado un importante retorno económico, turístico y promocional para la ciudad, que se convirtió durante todo el fin de semana en uno de los grandes focos de atención del deporte nacional e internacional, con lo que ha contabilizado un impacto económico de 3,2 millones de euros y una proyección internacional a audiencias de 190 países.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las estimaciones manejadas por las instituciones implicadas y por la propia organización de la competición han situado el impacto económico asociado a la celebración de La Vuelta en Granada en 3,2 millones de euros, mientras que el impacto mediático y promocional ha alcanzado los 6,3 millones de euros. A ello se suman unas previsiones de 50 millones de impresiones digitales y 2 millones de interacciones a través de los distintos canales vinculados a la competición.

En este sentido, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha señalado que el paso de La Vuelta por Granada "ha demostrado que nuestra ciudad está de sobra preparada para acoger acontecimientos de dimensión internacional y convertirlos en oportunidades para su actividad económica y turística y para su proyección exterior".

La Vuelta ha tenido tres etapas en la provincia granadina, la 13, entre Almuñécar y Loja; la etapa 20, entre La Calahorra y Collado del Alguacil; y la etapa 21, con salida y llegada en Granada y que puso el broche final a la competición.

Según ha apuntado la regidora, el impacto turístico de las dos últimas etapas también se dejó notar con una ocupación hotelera en Granada que se situó por encima del 90 por ciento en un fin de semana que coincidió, además, con otras importantes citas culturales y de ocio como el festival Granada Sound.

Así, según las estimaciones facilitadas, alrededor de 3.500 personas vinculadas a la prueba pernoctaron en la provincia, contribuyendo a la actividad de hoteles, restauración, comercio y otros servicios.

Al hilo, la alcaldesa ha querido agradecer la "emocionante respuesta ciudadana de los granadinos" en la última etapa, donde miles de personas acompañaron y animaron el paso de los corredores. "Las calles de Granada se llenaron y lucieron como nunca gracias a los ciudadanos que quisieron también hacer suyo este acontecimiento deportivo", ha apuntado.

MÁS DE 50 MILLONES DE IMPRESIONES DIGITALES Y DIFUSIÓN EN 190 PAÍSES

La repercusión de Granada no se ha limitado a la presencia física de aficionados y visitantes, ya que el paso de La Vuelta por Granada generó más de 50 millones de impresiones digitales y alrededor de dos millones de interacciones; unas cifras de "alto impacto, relevancia y éxito mediático" en el entorno digital que demuestra un alcance masivo y una enorme visibilidad de un evento que logró posicionarse con éxito en el feed y en la conversación de millones de personas.

En esta línea, la repercusión televisiva ha constatado que la etapa 20, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, alcanzó en La 1 una audiencia media de 1,533 millones de espectadores y un 16,9% de cuota, con un pico de 1,902 millones, además de que fue el programa más visto de la cadena ese día. La etapa final, emitida por La 2, alcanzó los 495.000 espectadores, con un pico de 804.000. A ambas se suma la retransmisión en EuroSport, con 69.000 y 46.000 espectadores respectivamente.

Por ello, Carazo ha valorado que la retransmisión acaparó un "enorme interés internacional", con la difusión del evento en 190 países que disfrutaron de planos captados por el helicóptero de lugares tan emblemáticos y especiales como la Alhambra, el Generalife, el Albaicín y el Sacromonte, la Catedral, el Hospital Real o los Jardines del Triunfo en lo que, sin duda, ha permitido "una magnífica promoción turística y territorial exterior de la ciudad".

En este sentido, Carazo ha hecho especial mención a la enorme lona desplegada sobre el césped del Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes con el emblema de Granada como ciudad finalista a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, que regaló "una de las imágenes más emocionantes de la jornada", además de otras iniciativas ciudadanas que se sumaron de forma espontánea, como el mosaico de bicicletas dedicado también a Granada 2031 en el patio del colegio de Los Escolapios.

La alcaldesa ha apuntado que la candidatura Granada 2031 supone una apuesta rotunda por una ciudad abierta, conectada y capaz de generar experiencias culturales y deportivas de alcance internacional. "La Vuelta nos ha permitido enseñar una Granada viva, participativa y acogedora; una Granada que es capaz de organizar, acoger y vivir acontecimientos que conectan con Europa y con el mundo", ha añadido.

Por último, la regidora ha reiterado su agradecimiento a la organización de La Vuelta y, muy especialmente, a los 237 agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y 061 que garantizaron la seguridad de los equipos y de toda la ciudad durante el pasado fin de semana.