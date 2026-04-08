La web de la Feria del Libro de Jaén recibe más de 100.000 visitas en sus tres primeros meses de funcionamiento

Archivo - Imagen de archivo de las casetas para la Feria del Libro en la calle Roldán y Marín - ASOCACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La web de la Feria del Libro de Jaén (www.feriadellibrojaen.com) ha recibido más de 100.000 visitas durante sus tres primeros meses de funcionamiento. La Feria del Libro celebrará su trigésimo novena edición entre los próximos 8 y 17 de mayo con la calle Roldán y Marín como ubicación para las casetas expositoras.

El presidente de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, Francisco González, ha mostrado su satisfacción por unos datos que considera "excelentes teniendo en cuenta que la web apenas se conoce". Ha añadido que la web se hizo pública el pasado 12 de enero, y hasta el pasado 31 de marzo "ha sido buscada por más de 100.000 personas, y eso es un dato tremendamente positivo".

La web de la Feria del Libro de Jaén se hizo pública el pasado 12 de enero de 2026, generando un total de 20.161 visitas hasta el 31 de enero, cifra que se incrementó hasta las 36.908 visitas durante el mes de febrero, es decir, un 81,33 por ciento más.

Ese incremento continuó durante marzo de 2026, mes en el que la web registró 43.333 visitas, esto es, un 17,40 por ciento más, lo que suma un total de 100.402 visitas.

Francisco González confía en que estas buenas cifras "mejoren con el paso de las semanas y los meses, y una vez que la web se convierta en el punto de confluencia de toda la información que genera la Feria del Libro de Jaén".

El objetivo es que tanto escritores como lectores, caseteros, firmas patrocinadoras, entre otros, "tengan un lugar concreto en el que encontrar toda la información que vaya generando la actividad de la Feria".