La XXII Subida al Pantano del Quiebrajano, en Jaén, reunirá a más de 600 corredores el 20 de septiembre

Presentación de la XXII Subida al Pantano del Quiebrajano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXII Subida al Pantano del Quiebrajano reunirá el próximo 20 de septiembre a más de 600 participantes en un recorrido que pone en valor el entorno natural de Jaén a lo largo de 13,6 kilómetros con más de 400 metros de nivel positivo.

Se trata de una de las carreras "más especiales, con más arraigo y personalidad" del calendario deportivo de la capital, que contará con la implicación de más de un centenar de voluntarios. Además, tiene un marcado carácter solidario, ya que parte del dinero recaudado irá destinado a la Asociación Provincial de Sordos de Jaén (Aprosoja).

Así se ha puesto de relieve este jueves en la presentación de esta edición, en la que han estado la concejala de Deportes, Beatriz Díaz; la diputada provincial Lourdes Martínez; el delegado territorial de Deportes, Mario Martos; el vicepresidente del Club Quiebrajano, Juan José Valenzuela, y representantes de las empresas patrocinadoras como Santiago González, de Caja Rural, y Cristóbal Calderón, de Construcciones Calderón.

La edil ha afirmado que es "una cita emblemática para los deportistas de la ciudad. "Hay carreras que nacen, crecen y desaparecen, y hay otras que consiguen convertirse en parte de la tradición deportiva de una ciudad. Y el Quiebrajano pertenece, sin duda, a estas últimas", ha añadido.

Igualmente, ha valorado su carácter solidario, en este caso apoyando a Aprosoja, "una entidad que lucha especialmente por la eliminación de barreras de comunicación y la promoción, enseñanza y protección de la Lengua de Signos Española".

López ha destacado la Subida al Quiebrajano "permite enseñar también otro Jaén", el de sus parajes naturales, sierras "y un entorno extraordinario para la práctica deportiva". Ha recordado, además, que ya el año pasado se inició una nueva etapa junto al Club Atletismo Quiebrajano asumiendo la organización conjunta de la carrera.

Al hilo, ha considerado que "esta edición tiene que servir para consolidar ese camino y seguir mejorando una prueba que tiene todavía muchísimo recorrido por delante". "Es importante apoyar los grandes acontecimientos deportivos que llegan a Jaén, pero también lo es cuidar estas pruebas que han nacido aquí, que llevan el nombre de nuestra tierra y que durante más de dos décadas han sido capaces de generar una comunidad de corredores y corredoras a su alrededor", ha asegurado.

En este sentido, ha agradecido el trabajo realizado por el Club Atletismo Quiebrajano, "con un especial agradecimiento a Felipe y a Eduardo y a todas las personas que forman parte del club las muchas horas que dedican para que el día de la carrera todo funcione".

Por eso, el Ayuntamiento seguirá "a su lado y trabajando para que la Subida al Quiebrajano continúe creciendo sin perder aquello que precisamente la hace especial: su dureza, su entorno, su ambiente y esa sensación de estar participando en una carrera diferente".

CITA IMPRESCINDIBLE

Por su parte, el vicepresidente del club ha indicado que la Subida al Pantano del Quiebrajano forma ya "parte importante de la historia deportiva de la ciudad" y, 22 ediciones después de su nacimiento, se ha consolidado como "una cita imprescindible del atletismo jiennense y una de las carreras más reconocidas y queridas de la provincia".

Valenzuela ha agradecido el respaldo de las instituciones que hacen posible la prueba, entre ellas el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, que por segundo año consecutivo participa como organizador junto al club, así como la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de las empresas privadas y patrocinadores de la carrera, destacando especialmente a Caja Rural y Calderón, y ha puesto en valor uno de los pilares fundamentales de la prueba: la solidaridad.

"La vigesimosegunda edición mantiene la esencia que ha convertido a esta prueba en una cita tan especial: un recorrido de 13,6 kilómetros de continua subida y más de 450 metros de desnivel positivo, que permitirá a los participantes disfrutar también de un entorno natural de gran belleza", ha explicado.

La organización espera reunir a más de 600 corredores, entre los que se encontrarán algunas de las principales figuras del atletismo provincial como Andrés Estepa, Alberto Casas, Carmen Gila o Lourdes González, aunque ha querido destacar especialmente el protagonismo de los corredores populares.

Finalmente, ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la carrera, con una mención especial para el presidente del Club de Atletismo Quiebrajano, Felipe Cano, y para los más de cien voluntarios, cuerpos de seguridad, personal sanitario, clubes y jueces que colaboran en su desarrollo.

"22 ediciones después seguimos aquí, con la misma ilusión, el mismo compromiso y las mismas ganas", ha afirmado Valenzuela, para quien la Subida al Pantano del Quiebrajano es "una carrera que se corre con las piernas, se supera con la cabeza y, sobre todo, se vive con el corazón y se comparte con solidaridad".