La XXIV Concentración Motera El Lince prevé reunir unas 700 personas en la Sierra de Andújar los días 14 y 15 de febrero

Motos en la pasada edición de la concentración Motera Invernal El Lince, con el Santuario de la Virgen de la Cabeza al fondo. - MOTOCLUB A REBUFO

ANDÚJAR (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

La XXIV Concentración Motera Invernal El Lince prevé congregar a más de 700 personas en la Sierra de Andújar (Jaén) los próximos días 14 y 15 de febrero.

La cita, organizada por el Motoclub A Rebufo con la colaboración del Ayuntamiento y la asociación Ameco, "combina la pasión por las motos con la promoción del turismo sostenible y de naturaleza", dado su localización en el entorno del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

El concejal de Promoción y Turismo, Juan Carlos Martínez, ha destacado que es "un evento emblemático" que registra una "gran afluencia cada año". "Es una oportunidad única para los amantes de las motos. Es también una ocasión para disfrutar del turismo en nuestra ciudad, en la Sierra de Andújar, siempre con un enfoque sostenible", ha dicho en su reciente presentación.

Por su parte, el presidente del club organizador, Pedro Rubio, se ha referido a la programación diseñada para ese fin de semana de febrero, con exhibiciones moteras ('stunt'), además de conciertos de rock ochentero y actual y otras actuaciones.

Rubio ha precisado que la concentración no es solo para moteros, sino que está abierta a todo el público, de manera que busca fomentar la participación ciudadana y el respeto al entorno natural: "Queremos que sea una fiesta para todos, disfrutando de la sierra y de nuestro lince, sin dejar de cuidar el parque natural", ha resaltado.

Las inscripciones estarán abiertas el sábado 14 de febrero de 10,00 a 20,00 horas y el domingo 15 de febrero, hasta las 9,30 horas. El precio de inscripción es de diez euros e incluye bolsa de bienvenida, consumición y un montadito.

La concentración, en la que se espera que el número de inscritos supere los 700 participantes, se enmarca un "turismo sostenible de máximo cuidado al medio ambiente y al entorno del Parque Natural Sierra de Andújar", de modo que, por ejemplo, se mantendrán limitaciones de velocidad en todo el recorrido.

El Ayuntamiento de Andújar ha reiterado su compromiso con la promoción de eventos que combinan ocio, cultura y naturaleza, consolidando la ciudad y su entorno como referente turístico y deportivo a nivel provincial y nacional.

SIERRA DE ANDÚJAR LINCE BIKE MARATÓN

En este contexto, también "el entorno privilegiado" del parque natural acogerá los próximos 7 y 8 de marzo otra cita para amantes de las dos ruedas, en este caso, la bicicleta de montaña, con la Sierra de Andújar Lince Bike Maratón.

"No estamos ante una simple competición, sino ante una auténtica experiencia deportiva, diseñada para disfrutar del mountain bike más puro, con uno de los trazados más emocionantes y técnicos del panorama nacional", ha resaltado la concejala de Deportes, María José Fuentes.

La prueba se desarrollará a lo largo de dos días. El sábado 7 de marzo tendrá lugar una etapa cronometrada de 13 kilómetros, con salida individual desde la avenida de Lisboa y llegada en la Ermita de San Ginés, ascendiendo por la emblemática Subida de los Caballos.

El domingo se disputará la etapa maratón, con un exigente recorrido de 56 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, que discurre por enclaves tan representativos como el Barranco de los Chopos, el Sendero del Jabalí y las míticas bajadas de los Caracolillos y los Caballos.

En esta edición, la participación será exclusivamente en modalidad individual, con clasificación por etapas y clasificación general conjunta. Además, los corredores que lo deseen podrán inscribirse únicamente en la etapa maratón del domingo, en la que también se permitirá la participación de bicicletas eléctricas.

Al respecto, el director de carrera, Mario Vilches, ha explicado que se mantiene la apuesta por el formato de dos días con el objetivo de "favorecer la llegada de participantes de fuera, que pernoctan en la ciudad, consumen en el comercio local y conocen tanto Andújar como su sierra".

Tras detallar que el recorrido discurre íntegramente por el término municipal de Andújar y por el parque natural, ha valorado que, pese a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, ya se han alcanzado cerca de 200 inscripciones, con un alto porcentaje de corredores que repiten participación.

Por su parte, el director de recorrido y coordinador general del evento, Tomás Muñoz, ha aludido a las mejoras organizativas y las novedades del trazado, entre las que figura la recuperación de una vía pecuaria en desuso desde 2012 para la etapa maratón. Se trata de un itinerario "duro y técnico, pero accesible y seguro, con un alto porcentaje de senderos y pensado para que todos los amantes del ciclismo puedan disfrutarlo".

También ha resaltado los servicios habilitados para los participantes, como zonas para autocaravanas, duchas y espacios logísticos próximos a la salida, con el fin de facilitar la estancia de corredores y acompañantes.