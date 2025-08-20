Al-Zahara critica los "8.000 alcorques vacíos" en Córdoba, mientras se espera desde "hace meses" el Plan de Arbolado

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, que preside Isa Sereno, se ha hecho eco de "las quejas ciudadanas, durante el tórrido verano y largas olas de calor vividas, sobre la falta de sombra en los barrios", dada "la existencia de 8.000 alcorques vacíos en las calles y una cobertura arbórea por debajo de los estándares de las ciudades saludables, todo ello mientras se retrasa el diagnóstico Plan de Arbolado y el comprometido programa para la necesaria replantación de ejemplares".

Al respecto, la directiva de Al-Zahara ha recordado, a través de una nota, que el Área de Infraestrucutras del Ayuntamiento de Córdoba "anunció hace meses la elaboración del citado Plan de Arbolado, encargando un proyecto en agosto del año pasado a la empresa Árbol, Investigación y Gestión (Doctor Árbol), por un importe de 90.821 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de ocho meses".

Sin embargo, "sólo se conoce de la iniciativa un diagnóstico previo que trascendió a la prensa en febrero pasado, que ni siquiera se ha presentado formalmente, mientras que la empresa ha solicitado más tiempo y el propio Ayuntamiento admite ahora que el documento final se retrasará hasta finales de año".

Mientras tanto "la ciudad sufre un doble castigo", al estar "pagando un proyecto que no acaba, y luego aplanzándose el comprometido Plan de Arbolado", mientras se tiene que "soportar la misma realidad de 8.000 alcorques vacíos, más los árboles que se hayan perdido este duro verano del censo estimado de 89.700 ejemplares, y ello con una cobertura arbórea muy por debajo de los estándares internacionales, que recomiendan entre el 20 y el 25% del suelo total de la ciudad, según se contemplaba el propio diagnóstico conocido oficiosamente".

DEMANDAS CONCRETAS

Ante esta situación, y "con casos tan llamativos, que han trascendido los últimos meses por denuncias vecinales, como los alcorques sin árboles y repletos de maleza de la calle Gutiérrez de los Ríos, con cuatro en apenas 100 metros", la directiva de Al-Zahara ha reclamado "que se haga público y se remita a los colectivos y órganos de participación el diagnóstico ya elaborado, para su conocimiento y debate".

También ha pedido "fijar un calendario, público y vinculante, para la finalización del Plan de Arbolado antes de fin de año", además del "inicio inmediato de plantaciones urgentes de árboles en los lugares que acumulan más quejas del vecindario por su abandono, sin esperar siquiera a la aprobación del plan definitivo", y la "participación real del vecindario en el diseño y seguimiento del futuro plan", todo ello a través de las asociaciones vecinales, la Comisión del Árbol y de los distintos consejos de distrito.