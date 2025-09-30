Zona Bajas Emisiones Granada: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva normativa y cómo evitar multas

Archivo - Semáforo en la ciudad de Granada, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital entra oficialmente en vigor con régimen sancionador este miércoles, 1 de octubre, tras un año en fase informativa. El Ayuntamiento de Granada ha intensificado las campañas de comunicación en los últimos meses para informar a la ciudadanía sobre los detalles de esta nueva normativa ambiental, que restringe el acceso al centro de la ciudad a los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) censados fuera del municipio.

Según fuentes municipales, esta medida busca mejorar la calidad del aire y la salud pública, en línea con la normativa europea y estatal. Las acciones informativas se han dirigido a distintos colectivos, incluyendo asociaciones vecinales, hospitales y sectores como el comercio, la hostelería o los talleres mecánicos.

¿A QUIÉN AFECTA LA ZBE EN GRANADA?

La restricción afecta principalmente a vehículos que no cuentan con distintivo ambiental y que están censados fuera de Granada capital. Sin embargo, se han previsto diversas excepciones para facilitar la transición y proteger a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, los mayores de 67 años del área metropolitana han podido solicitar autorizaciones especiales.

Además, se han habilitado estacionamientos alternativos para estos vehículos. Junto a los once parkings de borde ya existentes, se han sumado 35 nuevos aparcamientos. Para que un vehículo sin etiqueta pueda acceder a la ZBE sin ser sancionado, deberá permanecer al menos una hora estacionado en alguno de estos aparcamientos habilitados.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CONSULTA DE MATRÍCULAS

La entrada en vigor de la ZBE también se acompaña de un refuerzo del transporte público, especialmente en las conexiones entre Granada y una quincena de municipios del cinturón metropolitano. El objetivo es incentivar el uso de modos de transporte más sostenibles, como el autobús urbano, el metro o la bicicleta.

Para facilitar la adaptación, el Ayuntamiento ha enviado cartas informativas a más de 32.000 propietarios de vehículos, y se han reforzado los parking habilitados. Además, ha distribuido materiales informativos en hospitales y centros de salud, incluyendo un código QR o enlace que permite consultar online si un vehículo puede acceder a la ZBE introduciendo su matrícula en la web oficial del Ayuntamiento de Granada.

Cabe destacar que hospitales como el Clínico San Cecilio y Vithas Granada están fuera del perímetro de la ZBE. En el caso de los hospitales dentro de la zona restringida, el acceso con vehículo no autorizado será posible si se utiliza el parking habilitado y se presenta posteriormente un documento sellado por el centro al Ayuntamiento para evitar la sanción.

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y REVISIÓN A TRES AÑOS

La ZBE de Granada forma parte de un proyecto enmarcado en la normativa estatal y europea de calidad del aire que tiene el objetivo de reducir en tres años las emisiones de óxidos de nitrógeno en 23.021 kilos (un 32 por ciento) y en 2.485 kilos las partículas en suspensión (un 34 por ciento) que genera el tráfico en la ciudad de Granada en un periodo de tres años.

Además, aspira a reducir en un 26 por ciento las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el tráfico que, aunque no vinculadas directamente a la calidad del aire, contribuirán al cumplimiento de los compromisos climáticos locales y nacionales.

Estos objetivos de reducción de contaminantes se conseguirán con una transición durante dichos tres años, plazo en el que la medida se revisará para poder ser replanteada en función de sus resultados, de un ocho por ciento de los vehículos que circulan por la ciudad hacia otros modos de transporte más sostenible, como el bus urbano e interurbano, el metro, los vehículos de movilidad unipersonales o la movilidad activa (peatonal y ciclista).