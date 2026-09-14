Adjudican las obras de la terminal para cruceros del Puerto de Almería por 690.000 euros

Archivo - El Puerto de Almería abrirá una terminal exclusiva para cruceristas con acceso independiente desde la Estación Marítima - APA - Archivo

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería ha adjudicado a la empresa a Transformaciones y Embalses Parra las obras para la creación de una terminal para cruceros en el suroeste de la Estación Marítima por un importe de por 689.899,89 euros, IVA incluido.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, una vez que arranquen las obras, que incluyen un punto de información turística y otros servicios, según ha recordado la APA en una nota.

Las obras abarcan un espacio de más de 422 metros cuadrados de superficie, que incluyen la zona de cruceristas y dependencias reformadas para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El conjunto destinado exclusivamente a cruceristas se compone de dos plantas y un ascensor adaptado panorámico; el nivel 0 estará dotado de un acceso privado y albergará el control de acceso, mientras el nivel 1, al que se accede a través de una escalera de pública concurrencia o por el ascensor adaptado, dispondrá de una gran sala de espera con puntos de recarga y acceso a internet, así como de un punto de información turística.

Junto a la adaptación interna de la Estación Marítima para la terminal de cruceristas, la Autoridad Portuaria de Almería trabaja en la mejora de la estética arquitectónica de ésta y los edificios anexos, en línea con las actuaciones de apertura del puerto a la ciudad llevadas a cabo en levante y poniente, y en la eficiencia energética de los inmuebles en su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

En este sentido, la UTE Ferrer-GMÁSP está redactando el proyecto básico y de ejecución que la APA presentará en fechas próximas y que abarca concretamente cuatro edificaciones: la estación marítima, con una superficie construida de 8.244 metros cuadrados; el edificio de servicios múltiples de 647 metros cuadrados y dos edificios anexos de 481 metros cuadrados y 244 metros cuadrados, respectivamente.