Alumnado de la Universidad Pablo de Olavide realizará prácticas en el Puerto de Sevilla

El rector de la UPO y el presidente de la Autoridad Portuaria, con el convenio de colaboración - APS

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido el acto de firma del convenio de cooperación educativa entre la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) y la institución académica. Un acuerdo que facilitará la realización de prácticas externas del alumnado de grado y postgrado de la UPO en el Puerto.

La firma de este convenio ha estado a cargo del rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, tal como innforman en sendos comunicados.

Durante el acto, el presidente ha destacado la estrecha colaboración puerto y universidad promovida desde esta institución, "con el objetivo de familiarizar al alumnado con la actividad portuaria, logística e industrial y completar la formación de los futuros profesionales con una inmersión real en el puerto sevillano, con especial atención a ámbitos como la sostenibilidad ambiental".

Por su parte, el rector ha destacado el peso que tienen las prácticas en empresas dentro de la UPO, al tiempo que ha señalado que siempre han sido "punteros", teniendo más de 1.000 empresas con las que convenia la universidad prácticas para el estudiantado, "y este año han acogido a más de 2.400 estudiantes en prácticas".

"La UPO fue pionera en la implementación del Sistema Bolonia donde las prácticas curriculares formaban parte esencial del mismo, y agradezco a la Autoridad Portuaria de Sevilla su interés para acoger estudiantes de la UPO y que tengan la posibilidad de aproximarse al mercado laboral en una institución como la vuestra", ha añadido Oliva.