La APA (Almería) incrementa un 22,5% la mercancía general y un 10,4% el granel sólido en el primer semestre del año

Archivo - Mercancía general y contenedores en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha cerrado el primer semestre del año con un incremento global del 11,84 por ciento en los puertos de Almería y Carboneras respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar 2.930.209 toneladas.

Por tipo de mercancía, han destacado las subidas en granel sólido, con un 10,4 por ciento más, y en mercancía general, que ha crecido un 22,5 por ciento, según ha indicado la APA en una nota.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que "el balance de los primeros seis meses del año es muy positivo y esperamos que, con el esfuerzo inversor que estamos acometiendo desde la APA en mejora de instalaciones e infraestructuras portuarias, a medio plazo registremos mayores incrementos lo que redunde en beneficio de la autoridad portuaria y también de la economía provincial".

Dentro del capítulo de granel sólido, el yeso se mantiene como la carga más significativa por volumen, con 1.454.288 toneladas, lo que supone un incremento del 15,83 por ciento respecto al periodo de enero a junio del pasado año.

En cuanto a la mercancía general, crece tanto el movimiento de mercancía ro-ro como en contenedor, en ambos casos con aumentos superiores al 25 por ciento, así como el resto de mercancía general, que se incrementa un 12,3 por ciento.

Respecto al pasaje, el número de viajeros ha descendido ligeramente un 2,4 por ciento, hasta situarse en 201.639, aunque la cifra se mantiene como positiva si se tiene en cuenta que 2024 registró un crecimiento exponencial con un incremento anual del 17,3 por ciento. Por otro lado, la cifra de vehículos que ha embarcado y desembarcado en el Puerto de Almería ha aumentado un 1,6 por ciento, hasta alcanzar 61.390.

Por su parte, la pesca también cierra los seis primeros meses del año en positivo con un volumen de descargas que asciende a las 2.494 toneladas, un 56,2 por ciento más.