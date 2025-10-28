Aparecen nuevos restos arqueológicos durante la ejecución de la fase II de la nueva terminal de contenedores en Cádiz

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las labores de prevención en materia arqueológica desarrollada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, durante la ejecución de la obra de la nueva terminal de contenedores de Cádiz Fase II han conllevado la aparición de nuevos restos arqueológicos.

Según ha explicado en una nota, durante la ejecución del dragado general frente al nuevo muelle se han encontrado fragmentos de maderas, botijuelas y sillares que estaban enterrados en el fondo marino a más de cuatro metros de profundidad y podrían estar relacionados con un barco y su carga, y una posible cronología del siglo XVII.

Por ello, de acuerdo a la resolución de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz va a realizar prospecciones geofísicas y excavaciones con sondeos para profundizar en el conocimiento de los restos y decidir el destino de los mismos.

La Autoridad Portuaria ha señalado que el hallazgo no afecta a la ejecución de la obra de la nueva terminal de contenedores de Cádiz, que se encuentra a más de un 80 por ciento de ejecución y continua con el calendario de trabajo programado, manteniendo el plazo de finalización original, en junio de 2026.

Finalmente, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía han destacado la colaboración entre administraciones, como ya ocurriera con los restos hallados en la construcción de la Fase I que culminaron con la extracción del Pecio Delta III, que redunda en un mayor conocimiento del patrimonio histórico de Cádiz.