La Autoridad Portuaria de Almería aprueba la ordenanza que regula el uso del edificio Varadero como espacio para eventos

El edificio Varadero del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado la ordenanza que regula la cesión de uso del edificio Varadero con el fin de permitir su utilización para actos institucionales, culturales, sociales y comerciales de distinta naturaleza.

Ubicado en el recinto portuario y considerado uno de los inmuebles históricos del Puerto de Almería, el edificio podrá acoger conferencias, presentaciones, exposiciones, entregas de premios, comidas, congresos y otros eventos promovidos por ciudadanos, entidades públicas o privadas, siempre mediante autorización previa y bajo condiciones específicas de seguridad, aforo y conservación del espacio establecidas por la APA.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press, llega después de la rehabilitación integral acometida desde 2024 en un edificio que cumplirá un siglo en 2026 y en el que la entidad ha invertido más de 845.000 euros, cofinanciados con fondos Feder, a los que se suman las dotaciones audiovisuales y el mobiliario adquirido hasta superar el millón de euros.

El inmueble conserva su valor histórico como antigua Casa de Máquinas del Varadero y sede de la Junta de Obras del Puerto, y la ordenanza indica que la rehabilitación se ha planteado para que el edificio sea "inclusivo y accesible para el mayor número de personas".

Tras la intervención, dispone de un equipamiento que incluye una sala principal de 309,2 metros cuadrados, con aforo para 220 personas sentadas y 600 de pie, además de un sistema de lazo magnético para personas con discapacidad auditiva y una cocina industrial equipada.

El espacio está dotado con una pantalla Led con resolución 4K, una cámara para 'streaming', una mesa digital Roland, un sistema de sonido Bose de 1.200 vatios y una salida de audio específica para medios de comunicación.

La ordenanza establece que la cesión solo podrá solicitarse mediante un procedimiento administrativo dirigido a la Presidencia de la APA, con una antelación mínima de un mes, sin que la presentación de la solicitud implique una pre-reserva del espacio.

Los interesados deberán aportar documentación acreditativa, una memoria detallada del evento, el plan de ocupación, los equipos a instalar, los responsables de seguridad, el cronograma de montaje y desmontaje, así como un seguro de responsabilidad civil de al menos 300.000 euros, cuya cuantía se incrementa en el caso de actividades que exigen una cobertura reforzada conforme al aforo previsto.

Las tarifas por día completo ascienden a 3.000 euros, a las que se suman los servicios de personal técnico y los costes de montaje de sillas o tarimas. La ordenanza prevé exenciones para administraciones públicas, ONG y entidades sin ánimo de lucro, así como bonificaciones discrecionales por parte de la APA cuando el interés del acto lo justifique.