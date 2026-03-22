La Autoridad Portuaria de Almería inaugura este lunes la primera fase de la integración puerto-ciudad

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la APA, Rosario Soto, en su visita de septiembre a las obras de urbanización del Muelle de Levante, dentro del proyecto de integración puerto-ciudad. - APA - Archivo

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la integración puerto-ciudad de Almería se inaugura este lunes, 23 de marzo, en un acto con el que la Autoridad Portuaria de Almería (APA) culmina la apertura al uso ciudadano de las dos primeras hectáreas acondicionadas en el acceso al Muelle de Levante y en la explanada anexa hasta el cantil del Muelle Ribera I.

El acto contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la APA, Rosario Soto; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez.

La inauguración dará carácter oficial a unos espacios que permanecen abiertos parcialmente al público desde el pasado 5 de diciembre, cuando se permitió el acceso con motivo de la Feria de Navidad, si bien los trabajos han continuado hasta completar esta primera fase.

La intervención ha supuesto la urbanización del acceso al Muelle de Levante y de la zona anexa de Ribera I hasta el cantil del muelle, con nueva pavimentación y la eliminación de barreras físicas entre el puerto y la ciudad para favorecer el tránsito peatonal y la continuidad visual hasta el mar.

Junto a ello, la APA ha culminado la intervención en la fachada de su edificio administrativo, un inmueble de los años 70 sobre el que se ha ejecutado una nueva envolvente térmica con materiales como Dekton, vidrio y aluminio con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y convertirlo en un "referente" arquitectónico en la entrada al puerto. En la urbanización del entorno también se han empleado materiales de la provincia como granito, travertino de Almería y mármol blanco de Macael.

El conjunto del proyecto completo alcanza una inversión cercana a los 24 millones de euros, de los que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aportado 15 millones.

Entre los elementos incorporados al nuevo espacio figura la locomotora alemana Deutz, adquirida por el Puerto de Almería en 1929 y utilizada para el transporte de mercancías hasta 1967, que ha regresado este mes al Muelle de Levante tras su restauración para convertirse en uno de los hitos visitables del nuevo frente portuario.

La intervención ha incluido además la adecuación de la explanada del Muelle Ribera I, que se ha reordenado para compatibilizar los usos portuarios con actividades ciudadanas, deportivas y culturales.

De forma paralela, se ha recuperado el 'Tinglado' como espacio singular dentro del ámbito portuario, con más de 2.600 metros cuadrados de superficie destinados a acoger eventos, si bien se trata de una actuación diferenciada que se integra en el conjunto del proyecto.

Estos espacios, junto con otras zonas habilitadas, mantienen su carácter portuario, por lo que su uso podrá adaptarse en función de las necesidades operativas, como ocurre durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).