La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras presenta una Guía de Cetáceos en el Estrecho

TARIFA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha presentado en Tarifa la 'Guía de Cetáceos en el Estrecho', que recoge las 15 especies de cetáceos que habitan o transitan por el Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, una de las zonas de mayor biodiversidad marina de Europa. Como ha explicado el presidente de La institución portuaria, Gerardo Landaluce, se trata de un documento abierto que en breve tendrá versión en inglés.

Según ha indicado la APBA en una nota, durante la presentación se ha puesto en valor esta guía como una herramienta educativa y de sensibilización ambiental. En este sentido, ha asegurado que este documento recoge información detallada sobre las características, hábitos, alimentación y curiosidades de cada especie, además de su grado de amenaza según la clasificación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), su frecuencia de presencia en la zona y su relevancia ecológica.

Entre los cetáceos recogidos en la guía se encuentran la orca, el calderón negro, el cachalote o el rorcual común, junto a especies menos conocidas como el rorcual boreal o la orca bastarda. En el caso concreto de la Bahía de Algeciras, la guía subraya la presencia estable de tres especies residentes: el delfín común, el delfín listado y el delfín mular, lo que evidencia la relevancia de las aguas de la Bahía de Algeciras como hábitat clave para los cetáceos y pone de manifiesto su calidad y la necesidad de su conservación y monitoreo constante, ha señalado la APBA.

Asimismo, ha añadido que la posibilidad de avistar hasta 15 especies distintas de cetáceos y la presencia de tres especies de delfines con el carácter de residente hacen de las aguas del Estrecho un lugar ideal para el establecimiento de empresas dedicadas al avistamiento. La Bahía de Algeciras y el Puerto de Tarifa cuentan con hasta ocho empresas que realizan esta actividad, tres de ellas dedicadas exclusivamente a ello.

En este sentido, ha indicado que más de 50.000 pasajeros anuales eligen esta experiencia alcanzando los 70.000 usuarios en un año y generando en torno a 2,3 millones de euros en valor añadido, según el estudio de impacto económico realizado por la UCA para el Puerto de Tarifa.