La Autoridad Portuaria lleva a la Seatrade Hamburgo a Algeciras, Tarifa y la Línea como destino

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) participa esta semana en la feria internacional del sector cruceros, Seatrade Hamburgo, donde las navieras perfilan los destinos que ofertarán en los próximos dos años. Así, la institución portuaria acude para promocionar los puertos de Algeciras y Tarifa, así como las instalaciones portuarias de La Línea (Alcaidesa Marina) como localizaciones de escala para ofertar nuevos destinos y experiencias a sus clientes.

Según ha indicado en una nota, en la ciudad alemana la delegación de la APBA, encabezada por su presidente, Gerardo Landaluce, tiene previsto mantener diversos encuentros de trabajo con navieras que ya han mostrado su interés por escalar con cruceros y yates de ultralujo en la comarca, que se presenta en Seatrade como destino exclusivo para el turismo de cruceros de lujo, no solo por su ubicación privilegiada en el Estrecho de Gibraltar, sino por su singular oferta turística aún por descubrir para este sector.

En este sentido, ha destacado la posibilidad de visitar dos continentes en un solo día, avistar cetáceos y aves migratorias, jugar al golf en los mejores campos de mundo, practicar windsurf, wingfoil o kite en las playas de arena blanca más ventosas de Europa, submarinismo en el punto donde se unen Mediterráneo y Atlántico, senderismo en el Parque Natural del Estrecho o el microclima y riqueza botánica del Bosque de Niebla del Parque Natural de los Alcornocales, además descubrir su historia adentrándote en los castillos de Guzmán el Bueno (s.X), Castellar y Jimena (s.XIII) y las ruinas romanas de Baelo Claudia (s.II aC), entre otras cuestiones.

Se trata de una estrategia de promoción conjunta con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el respaldo de la Diputación de Cádiz, con el objetivo de impulsar el turismo y diversificar las opciones para los viajeros internacionales, ha indicado.

Además, ha señalado que la participación de APBA en Seatrade será doble, ya que se realiza bajo el paraguas de la asociación Suncruise Andalucía, así como de Puertos del Estado.

En este sentido, ha recordado que Suncruise, presidida por Gerardo Landaluce, es la asociación formada por todos los Puertos de Interés General del Estado de Andalucía, además de los de Ceuta y Melilla, con la finalidad de promocionar la región como destino de cruceros y náutica deportiva.

Además, ha indicado que Suncruise aprovechará su presencia en Hamburgo para presentar al sector el próximo Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros que organiza Suncruise en Motril y Granada los próximo 15, 16 y 17 de octubre, que convertirá a Andalucía en un laboratorio europeo de turismo azul, donde puertos, navieras, instituciones y startups dialogarán sobre cómo avanzar hacia un modelo más competitivo, digital y respetuoso con el entorno.