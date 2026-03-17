Cádiz se destaca como "referente nacional" al implantar la conexión eléctrica de cruceros en el puerto

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, en una jornada sobre la implantación del primer sistema OPS (Onshore Power Supply) para cruceros en España - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, ha destacado que la implantación del primer sistema OPS (Onshore Power Supply) para cruceros en España supone "un paso relevante" en la transformación energética de los puertos españoles y sitúa al enclave gaditano como "referente nacional" en la electrificación del tráfico de cruceros.

En una nota, la APBC ha detallado que esta infraestructura permite a los buques conectarse a la red eléctrica durante su estancia en puerto y apagar sus motores auxiliares, reduciendo así emisiones contaminantes, ruido y consumo de combustibles fósiles.

El Puerto de la Bahía de Cádiz ha celebrado este martes una jornada técnica centrada en la implantación del sistema OPS para cruceros, titulada 'Primer OPS para cruceros de España: Implantación y retos en el Puerto de Cádiz', que ha reunido en el salón de actos de la Autoridad Portuaria a más de medio centenar de representantes institucionales, especialistas del sector marítimo y empresas energéticas para analizar el desarrollo de esta tecnología y su papel en la transición energética del sistema portuario, previa a la inauguración del servicio, prevista para este próximo miércoles 18 de marzo.

El encuentro, promovido por la Autoridad Portuaria y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, con la colaboración de Endesa y CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), ha sido inaugurado por la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, junto al decano territorial en Andalucía del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, José Allona, y el presidente de CTA, Beltrán Pérez.

El presidente de CTA ha subrayado que este sistema pionero supone "una solución clave" para reducir emisiones y ruido ambiental, mejorar la calidad del aire en las áreas portuarias y promover un entorno "más saludable". Además, ha ofrecido el apoyo de CTA para las innovaciones que pueda requerir su implantación y desarrollo, mediante el apoyo a la formulación de proyectos, la identificación de los socios tecnológicos adecuados y la consecución de la financiación necesaria.

"Trabajemos juntos por un modelo más limpio, eficiente y respetuoso con el medio ambiente de la industria marítima*gracias a la innovación", ha apostillado Pérez.

La electrificación de los muelles mediante tecnología OPS se ha convertido en una de las principales herramientas para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo, una prioridad marcada por la normativa europea y por las nuevas exigencias ambientales del sector. Este sistema permite suministrar electricidad desde tierra a los buques atracados, evitando el funcionamiento de sus motores auxiliares durante la estancia en puerto.

El proyecto desarrollado en Cádiz es fruto de la colaboración entre la Autoridad Portuaria y Endesa, concesionaria del servicio, y ha contado con el apoyo de CTA, en el marco de la apuesta del puerto por impulsar infraestructuras sostenibles y mejorar la integración puerto-ciudad.

A lo largo de la jornada se ha abordado también la reglamentación europea en materia de descarbonización del sector marítimo por parte del decano territorial del Colegio Oficial de Ingenieros, José Allona, al tiempo que los responsables del proyecto de Cádiz por parte de Endesa, José María Reyes, y de la Autoridad Portuaria, Balbino Otero --como jefe del Departamento de Proyectos y Obras I--, han desgranado los detalles técnicos sobre la ejecución y puesta en marcha del proyecto.

Finalmente, en una mesa redonda moderada por Germán López, gestor senior de Innovación en Energía de CTA, en la que han participado Obdulio Serrano, jefe de Área de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental de Puertos del Estado; Adolfo Rozadillas, responsable de Puertos de Ghenova, y Francisco Jesús Iglesias, jefe de División de Infraestructuras y Planificación de Instalaciones Eléctricas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, se han abordado los principales retos que está encontrando el sector en su implantación y cómo abordarlos desde las distintas perspectivas.

Con esta iniciativa, el Puerto de la Bahía de Cádiz refuerza su posicionamiento como puerto pionero en innovación energética y sostenibilidad, en línea con los objetivos europeos de reducción de emisiones y transición hacia un transporte marítimo más limpio.