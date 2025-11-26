Concluye el ciclo formativo 'Motril como destino de cruceros' con un taller a bordo del Norwegian Viva

Concluye el ciclo formativo 'Motril como destino de cruceros' - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El ciclo formativo 'Motril como destino de cruceros', celebrado los días 10, 11 y 12 de noviembre, ha concluido este miércoles con un taller práctico a bordo del Norwegian Viva, buque atracado en el muelle Dique del Puerto de Motril (Granada).

Esta iniciativa formativa, impulsada para acercar la realidad del turismo de cruceros a los profesionales del comercio, la restauración y a distintos agentes locales vinculados a la atención al visitante, ha ofrecido una visión directa y aplicada sobre las particularidades de este sector en crecimiento.

El taller ha sido impartido por Ana Díaz García, Communication Manager de CLIA en España y Portugal, quien profundizó en la vida a bordo, el funcionamiento del buque, y la convivencia entre pasajeros y tripulación, poniendo de relieve aspectos clave para mejorar la experiencia del crucerista en destino.

Como broche final, los asistentes disfrutaron de la visita guiada "Entre bastidores del barco", un recorrido exclusivo por distintas áreas del Norwegian Viva, permitiendo comprender mejor la complejidad operativa y logística de un crucero moderno.

Con esta actividad, el Puerto de Motril refuerza su apuesta por la capacitación del personal local y por la consolidación de Motril como destino atractivo y preparado para el turismo de cruceros.

El ciclo ha contado con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Motril, el Ayuntamiento de Motril, la Cámara de Comercio de Motril, AECOST (Asociación de Empresarios de la Costa Tropical de Granada), la Asociación de Comerciantes de Motril y la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, además de la participación activa de Motrilport Granada, Norwegian Cruise Line e Intercruises Shoreside & Port Services.

En esta edición han participado la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz; Cádiz, Centro Comercial Abierto y la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), quienes compartieron su experiencia en la gestión del destino y la atención al crucerista.