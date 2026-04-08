La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga presenta su nueva embarcación - PUERTOS

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga ha presentado su nueva embarcación, 'Prácticos Doce Mad', que sustituye a la anterior 'Prácticos Once'.

La nueva embarcación cuenta con 12,5 metros de eslora y está diseñada para facilitar la labor de los prácticos en las maniobras de entrada, salida y movimiento de los buques dentro del recinto portuario, garantizando la seguridad en la navegación, así como la protección de las instalaciones portuarias y del medio ambiente.

El acto de presentación estuvo arropado por numerosas empresas de la Comunidad Portuaria, con las que la Corporación mantiene una estrecha relación derivada de su actividad diaria y su papel clave en la operativa marítima del puerto.

Asimismo, han destacado también que durante el año 2025 la Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga llevó a cabo un total de 1.199 maniobras náuticas, reflejo de la intensa actividad y de su compromiso con un servicio seguro y eficiente.