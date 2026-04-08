Publicado 08/04/2026 16:37

La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga presenta su nueva embarcación

La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga presenta su nueva embarcación
La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga presenta su nueva embarcación - PUERTOS

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga ha presentado su nueva embarcación, 'Prácticos Doce Mad', que sustituye a la anterior 'Prácticos Once'.

La nueva embarcación cuenta con 12,5 metros de eslora y está diseñada para facilitar la labor de los prácticos en las maniobras de entrada, salida y movimiento de los buques dentro del recinto portuario, garantizando la seguridad en la navegación, así como la protección de las instalaciones portuarias y del medio ambiente.

El acto de presentación estuvo arropado por numerosas empresas de la Comunidad Portuaria, con las que la Corporación mantiene una estrecha relación derivada de su actividad diaria y su papel clave en la operativa marítima del puerto.

Asimismo, han destacado también que durante el año 2025 la Corporación de Prácticos del Puerto de Málaga llevó a cabo un total de 1.199 maniobras náuticas, reflejo de la intensa actividad y de su compromiso con un servicio seguro y eficiente.

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