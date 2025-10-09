El crucero Sirena regresa a Sevilla con más de 600 pasajeros y 400 tripulantes

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha recibido este jueves al crucero Sirena, perteneciente a la compañía Oceania, que realiza su segunda escala de la temporada tras su primera visita el pasado mayo.

Este crucero, que se encuentra atracado en el muelle de Las Delicias, trae a 626 pasajeros y 396 tripulantes. La nacionalidad predominante es la estadounidense, seguida por la británica, canadiense y australiana; aunque también hay pasaje procedente de diversos países europeos, como Alemania, Francia y Bélgica, principalmente, tal como detallan fuentes de la Autoridad Portuaria a Europa Press.

Con 181 metros de eslora y 25,5 de manga, el Sirena es uno de los cruceros con mayores dimensiones de los que visitan cada año Sevilla. El buque que partió de Cádiz este miércoles y marchará este viernes rumbo a Tánger (Marruecos).