Empresarias y emprendedoras se citan el 23 de septiembre en Motril (Granada) en el I Blue Women Summit

Cartel del la primera edición del 'Blue Women Summit: Encuentro de mujeres que lideran el cambio hacia una economía sostenible' - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril, en el litoral de Granada, acogerá el próximo 23 de septiembre la primera edición del 'Blue Women Summit: Encuentro de mujeres que lideran el cambio hacia una economía sostenible', que contará con la presencia de empresarias, emprendedoras, autoridades, asociaciones y empresas vinculadas a la Economía Azul en la Costa Tropical.

El evento, organizado por el Puerto de Motril, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y Combo Comunicación, cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada, el Patronato Provincial de Turismo, el Ayuntamiento de Motril, Andalucía Emprende, Aguas y Servicios de la Costa Tropical, Grupo Fajardo, VisitArt y RBinteriorismo, e incluirá un panel de expertas y una mesa redonda.

El panel, bajo el título 'Mujeres en el sector marítimo: ¿Cómo afrontamos los retos de la economía azul en la Costa Tropical? Desafíos y oportunidades para un crecimiento sostenido y sostenible', contará con la participación de Camila Rodrigues de Carvalho, Chief Technology Officer de Eonsea, y miembro del Clúster Marítimo de Economía Azul; Esther Molina Crespo, directora gerente de la Asociación Suncruise Andalucía; la referente femenina en el sector pesquero andaluz Inmaculada Carrasco Rosado, asesora técnica de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero y de la Cofradía de Pescadores de Motril, y gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Motril, y Ángeles López Cano, fundadora de la agencia La Mar de Eventos.

Esta actividad será moderada por Jessica Cuello, jefa del gabinete de Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril. La delegada de Hacienda de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Fausti Béjar, será la encargada de moderar la mesa redonda 'Mujer profesional y sostenibilidad: Cómo vincular el desarrollo de negocio y la economía azul. Oportunidades de emprendimiento, empleabilidad y desarrollo empresarial'.

Intervendrán en esta mesa Sara Jiménez Arcas, CEO de Isomotril; María Jesús Rivas Calero, Freelancer SAP HCM Senior Consultant y CEO en Ikigai Espacio Intuitivo y Creativo; Fátima Ballesteros, de RB Interiorismo; y Tania López Carmona, del Grupo La Caña.

La economía azul persigue la sostenibilidad ambiental, pero también "promueve la inclusión social y económica. En este contexto, las mujeres juegan un papel fundamental como agentes de cambio y liderazgo".

En el transcurso del I Blue Women Summit, se explorará cómo las mujeres están liderando iniciativas innovadoras en el ámbito de la conocida como economía azul que contribuyen "al avance de la economía y sostenibilidad, y que no solo forman parte de una sociedad comprometida, sino que también supondrán una transformación positiva de los mares y océanos". A

Algunas de las participantes explicarán cómo han roto barreras, demostrando que la inclusión de la perspectiva de género "no solo es justa, sino que también es estratégica para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible", según ha informado la Autoridad Portuaria de Motril y las organizadoras en una nota de prensa.

El evento tendrá sus ejes temáticos enfocados al empoderamiento y el liderazgo femenino; la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial azul; la educación y la capacitación; las políticas públicas y la acción colectiva; y las redes de apoyo y la colaboración.