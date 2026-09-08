El Gobierno autoriza la inversión de 77 millones para la integración puerto-ciudad en Huelva

Archivo - Muelle de Levante en el Puerto de Huelva. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en terrenos de la Autoridad Portuaria de Huelva por un valor total de 76,97 millones de euros --IVA no incluido--).

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, la Autoridad Portuaria de Huelva está acometiendo una reordenación de sus infraestructuras en el marco de la mejora de la interacción entre el puerto y la ciudad de Huelva. La remodelación del muelle de Levante permitirá la puesta a disposición de nuevos espacios para la ciudadanía que dan protagonismo al peatón y las zonas verdes "e impulsará un nuevo desarrollo económico y social de la ciudad de Huelva".

En concreto, el objeto de la actuación, en este caso, es el soterramiento de las avenidas de Hispanoamérica y de Méjico y la construcción y posterior explotación de un aparcamiento adyacente; dicho soterramiento se proyecta entre el centro comercial Aqualón y la glorieta que enlaza la avenida de Méjico --prolongación de la avenida Hispanoamérica-- con la avenida de la Ría y la calle Presidente Adolfo Suárez. Desde el citado túnel de soterramiento se accede a su vez a un aparcamiento en línea bajo el muelle de Levante. El túnel tendrá una longitud total de 1.033 metros. Paralelamente al soterramiento se proyecta un aparcamiento subterráneo de 880 metros.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de Huelva bajo la línea de inversión denominada 'Habilitación Avenida Hispanoamérica'. Asimismo, las obras correspondientes al proyecto no cuentan con financiación externa.

En contexto, el Plan de Empresa 2027 de la AP Huelva, recientemente acordado con Puertos del Estado, contempla inversiones en este puerto de más de 260 millones de euros hasta 2030, "que permitirá mejorar la competitividad de esta infraestructura estratégica".

Por otro lado, la construcción de un muelle para graneles líquidos forma parte de "uno de los importantes proyectos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto desarrollar a lo largo de 2027 para mejorar la competitividad del puerto de Huelva" y de otros recintos portuarios españoles en los que invertirá 1.500 millones de euros.